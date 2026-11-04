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Como eleição americana pode afetar Elon Musk, homem mais rico do mundo

Derrota do Partido Republicano nas eleições de meio de mandato dos EUA apresenta novos desafios para o magnata

Por Luiza Zubelli 4 nov 2026, 16h00
O bilionário Elon Musk (esquerda) aperta a mão do presidente dos EUA, Donald Trump.
O bilionário Elon Musk (esquerda) aperta a mão do presidente dos EUA, Donald Trump. (Anna Moneymaker/Getty Images)
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Apesar de não estar entre os eleitores, o bilionário Elon Musk destacou-se como um dos maiores derrotados nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, ocorridas na terça-feira, 3. As projeções apontam para uma derrota esmagadora do Partido Republicano, legenda apoiada por Musk por favorecê-lo em seus negócios.

Durante a campanha eleitoral, para tentar manter o estado do Texas sob controle republicano, o homem mais rico do mundo investiu quase meio bilhão de dólares no partido. A relevância do Texas para Musk é direta, já que o estado abriga a montadora Tesla, a empresa de foguetes e inteligência artificial SpaceX e um projeto conjunto de fabricação de chips entre as duas companhias de propriedade de Musk.

Na terça-feira, o bilionário também fez um apelo aos seus seguidores no X, rede social da qual é dono, para que votassem nos republicanos, mas posteriormente excluiu a publicação.

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As apostas financeiras e políticas de Musk, no entanto, fracassaram com a vitória dos democratas em ambas as casas do Congresso e a eleição de Gina Hinojosa para o governo do Texas, derrotando o republicano Greg Abbott. Esta foi a primeira vez em mais de três décadas que o estado elegeu uma pessoa do Partido Democrata para governar, enquanto James Talarico quebrou um jejum de quase 40 anos sem um senador texano do Partido Democrata.

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Em entrevista à agência Reuters, Jake Dollarhide, presidente-executivo da Longbow Asset Management, avaliou que Musk foi a “última cartada” dos republicanos na reta final, mas sua injeção maciça de dinheiro não conseguiu fazer frente à insatisfação do eleitorado com o aumento nas contas, nos preços dos alimentos e na gasolina.

Com esse resultado, Musk passa a enfrentar um Partido Democrata empoderado, com o qual mantém histórico de conflitos há anos. A tensão vinha crescendo desde o mês passado, quando o empresário — maior doador do Partido Republicano — ameaçou retaliações no X após a imprensa americana indicar que ele e suas empresas poderiam virar alvo de investigação caso os democratas vencessem a eleição.

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A reação do mercado financeiro ao resultado eleitoral foi imediata. No início da tarde, as ações da SpaceX registraram queda de 2,85%, enquanto os papéis da Tesla recuaram 2,23%, ambos com desempenho inferior ao do mercado geral.

Possíveis desafios

Um dos maiores desafios de Musk no novo cenário político pode ser a lentidão na aprovação de data centers, essenciais para a SpaceX explorar um mercado potencial de US$ 28,5 trilhões apresentado a investidores antes de abrir capital com o IPO. Diante do crescimento da oposição local em relação aos custos de eletricidade, especialistas esperam que os democratas intensifiquem a fiscalização sobre esses projetos e pressionem por moratórias nas construções.

Também há expectativa de uma potencial pressão regulatória sobre tudo relacionado à inteligência artificial, podendo desacelerar as altas taxas de crescimento do setor.

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No âmbito estadual, Musk terá que lidar com relações tensas com a nova governadora do Texas. Gina Hinojosa já havia movido uma ação judicial para obter e-mails trocados entre o empresário e Abbott, acusando o ex-governador de trair o estado ao oferecer acordos favoráveis à SpaceX.

Além disso, o escrutínio do Congresso sobre a atuação do bilionário deve aumentar. Parlamentares democratas já o criticam por restrições impostas às comunicações via satélite utilizadas pelas Forças Armadas da Ucrânia, pelos cortes em massa de empregos federais sob sua gestão no chamado “departamento de eficiência governamental (DOGE) e pelo fluxo de contratos governamentais e subsídios destinados às suas empresas.

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O democrata Robert Garcia, próximo presidente da Comissão de Fiscalização da Câmara, deixou uma mensagem direta de duas palavras para os republicanos e seus aliados na noite de terça-feira: “Procurem um advogado”.

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