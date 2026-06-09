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Como drone resgatou militares de helicóptero dos EUA que caiu perto do Estreito de Ormuz

Segundo Trump, aeronave foi derrubada pelo Irã em meio à guerra no Oriente Médio

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 15h24 | Atualizado em 9 jun 2026, 17h49
Navios no Estreito de Ormuz
Um navio cargueiro navega no mar em 28 de abril de 2026 na Ilha de Qeshm, Irã, no Estreito de Ormuz (Asghar Besharati/Getty Images)
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Como drone resgatou militares de helicóptero dos EUA que caiu perto do Estreito de Ormuz Priorize VEJA no Google

Em feito inédito, um drone marítimo foi usado para localizar e resgatar dois militares de um helicóptero de ataque dos Estados Unidos que caiu perto do Estreito de Ormuz na madrugada desta terça-feira, 9, informou o Exército americano à agência de notícias Reuters. Segundo o presidente dos EUA, Donald Trump, a aeronave foi derrubada pelo Irã em meio à guerra no Oriente Médio.

As Forças Armadas dos Estados Unidos informaram que um drone Corsair foi utilizado na missão. O dispositivo é descrito como uma embarcação de superfície autônoma (ASV, na sigla em inglês) de 7,3 metros com capacidade de carregar até 454 kg por mais de 1.000 milhas náuticas (1852 quilômetros).

“O drone os recolheu e os transportou para outro local na água, onde foram içados para um helicóptero para posterior transporte”, explicou à Reuters o capitão da Marinha Tim Hawkins, porta-voz do Comando Central dos EUA (Centcom, na sigla em inglês), acrescentando que o equipamento foi escolhido devido à sua proximidade ao local e capacidade.

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+ Trump acusa Irã de derrubar helicóptero militar dos EUA e promete resposta ao ataque

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Entenda o caso

A queda do AH-64 Apache ocorreu por volta das 3h30 no horário local (20h30 de segunda-feira, 8, em Brasília), ao largo da costa de Omã, enquanto os militares conduziam uma patrulha na região, de acordo com o Centcom. Os tripulantes foram resgatados por um drone marítimo americano cerca de duas horas após o incidente.

Horas após o incidente, Trump acusou o Irã de derrubar um helicóptero militar e afirmou que os EUA “precisarão responder” ao ataque. Ele disse que os dois pilotos que estavam a bordo estão seguros e sem ferimentos”, acrescentando: “Mesmo assim, os Estados Unidos devem, necessariamente, responder a este ataque”.

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O caso marcou a primeira perda de um Apache desde o início da guerra no Irã, em 28 de fevereiro. O modelo de helicóptero tem sido vital para a implementação do bloqueio americano ao Estreito de Ormuz  rota vital para o comércio internacional de petróleo que tem sido palco de tensões na guerra no Oriente Médio —, impedindo a entrada e saída de navios do Irã. Também foram usados pelos Emirados Árabes Unidos para abater drones iranianos no conflito.

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