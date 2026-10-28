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Como a imprensa internacional repercutiu fuga de Flávio Bolsonaro para os EUA

Veículos de diferentes países acompanharam chegada do senador à Flórida, sua rota de viagem e a autorização de entrada pelo governo Trump

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 11h53
Pessoas desembarcando de um avião particular branco e cinza, descendo a escada. Um homem com mochila e uma mulher com bolsa caminham na pista, enquanto dois homens, um de camisa social e outro de uniforme escuro, os aguardam.
Flávio Bolsonaro chega aos Estados Unidos com a família - 28/10/2026 (GloboNews/Reprodução)
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Como a imprensa internacional repercutiu fuga de Flávio Bolsonaro para os EUA Priorize VEJA no Google

O senador Flávio Bolsonaro (PL) desembarcou nos Estados Unidos nesta quarta-feira, 28, após deixar o Brasil na sequência da derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição do último domingo. O deslocamento da família, que passou pela Argentina e pelo Equador, foi destaque no noticiário de diversos países. A viagem ocorreu após o ex-candidato presidencial descumprir uma determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) para entregar seus passaportes.

A emissora americana CNN noticiou a chegada do senador à Flórida e informou que o presidente Donald Trump autorizou a entrada do político e de seus familiares, além de resslatar que não havia mandado de prisão contra o brasileiro no momento de sua saída do Brasil. Segundo o canal, uma pessoa próxima ao parlamentar afirmou que ele temia ser preso se permanecesse no país.

A agência Reuters também noticiou a chegada em Miami, e já havia acompanhado a rota do avião particular que transportava o senador, a mulher, Fernanda, e as duas filhas. Segundo a reportagem, a aeronave partiu de Puerto Iguazú, na Argentina, fez uma escala em Guayaquil, no Equador, e seguiu para o aeroporto executivo de Opa-locka, na cidade da Flórida, destacando que apenas dois dias antes Flávio havia declarado que não pensava em sair do Brasil.

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“Nunca pensei em deixar o país”, declarou o senador em vídeo, ao contestar a determinação do STF para entregar seus passaportes à Polícia Federal (PT).

O jornal americano The New York Times destacou a decisão do governo americano de conceder vistos a Flávio e à família. O diário também apontou possíveis consequências diplomáticas da medida para a relação entre Washington e o governo Lula, que já havia acusado os Estados Unidos anteriormente de interferência nos assuntos internos brasileiros. A publicação ressaltou ainda que Flávio é investigado em casos envolvendo suspeitas de lavagem de dinheiro, mas não foi formalmente indiciado e nega qualquer irregularidade.

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A agência The Associated Press (AP) também deu destaque à autorização americana, confirmada à reportagem por um alto funcionário do Departamento de Estado americano. Trump afirmou que receberia a família nos Estados Unidos e voltou a questionar a eleição brasileira, que classificou como “estranha”, sem apresentar provas de irregularidades.

O jornal espanhol El País publicou detalhes da passagem da família pela Argentina. De acordo com a Direção Nacional de Migrações do país, Flávio e seus familiares entraram em território argentino às 22h50 de terça-feira, pela Ponte Internacional Tancredo Neves, que liga Foz do Iguaçu, no Paraná, a Puerto Iguazú. Cerca de 40 minutos depois, embarcaram no jato particular. O veículo destacou que, durante boa parte da terça-feira, autoridades argentinas haviam afirmado não ter registro da entrada do senador, antes de confirmarem a passagem em um comunicado divulgado durante a madrugada desta quarta.

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O The Guardian, do Reino Unido, também relatou que Flávio ficou mais de 24 horas sem ter seu paradeiro confirmado após a eleição. O jornal repercutiu as críticas de Lula à saída do adversário — o presidente brasileiro classificou o episódio como “vergonhoso” e disse que Flávio deveria ter permanecido no país para provar sua inocência. A reportagem mencionou ainda declarações anteriores de Eduardo Bolsonaro, irmão do senador, que havia defendido que ele deixasse o Brasil caso perdesse a eleição.

A emissora catari Al Jazeera publicou uma reportagem sobre a fuga do senador e a decisão americana de conceder vistos. O texto também destacou a ordem do STF para a entrega dos passaportes no contexto da uma investigação por suspeita de lavagem de dinheiro e desvio de divisas, ligada ao amigo de Flávio, o advogado Willer Tomaz, e bets.

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Na Argentina, o jornal Clarín noticiou amplamente a passagem do senador pelo país e a escala da aeronave no Equador antes de seguir para os Estados Unidos. A publicação também repercutiu as declarações de Lula sobre a saída do adversário brasileiro, enquanto o portal argentino Infobae, primeiro a dar a notícia da fuga, foi um dos veículos que detalharam a rota da viagem. A reportagem destacou que o percurso evitou o território brasileiro.

A cobertura do episódio chegou ainda à China. O jornal estatal China Daily informou que as autoridades migratórias argentinas confirmaram a entrada de Flávio e de seus familiares no país e a viagem em um voo privado para Guayaquil. Em outra publicação, o veículo noticiou que os Estados Unidos concederiam vistos ao senador e à família.

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A polêmica surge dois dias após o segundo turno das eleições presidenciais, no qual Luiz Inácio Lula da Silva (PT) derrotou o adversário do PL por 51,8% a 48,2% dos votos e conquistou um inédito quarto mandato. Após a divulgação dos resultados, o senador não reconheceu os resultados e afirmou que pediria a anulação do pleito, embora, depois, o PL tenha admitido a vitória de Lula.

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