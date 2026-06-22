Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Mundo

Como a eleição na Colômbia mudou o tabuleiro político da América do Sul

Vitória do direitista Abelardo de la Espriella neste domingo, 21, dá à direita maioria dos governos sul-americanos

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 15h21
Bandeira da Colômbia tremulando em mastro alto, com céu azul e nuvens brancas. Ao fundo, um arco metálico moderno, edifícios e pessoas próximas a cabines de pedágio
Bandeira da Colômbia tremulando em mastro alto (RAUL ARBOLEDA/AFP)
Continua após publicidade
Como a eleição na Colômbia mudou o tabuleiro político da América do Sul Priorize VEJA no Google

A vitória de Abelardo de la Espriella na eleição presidencial da Colômbia, neste domingo, 21, redesenhou o equilíbrio político da América do Sul. Com a derrota do esquerdista Iván Cepeda, apoiado pelo presidente Gustavo Petro, a direita passou a controlar sete dos doze governos do continente e assumiu a dianteira no tabuleiro regional.

A mudança consolida uma sequência de vitórias eleitorais de candidatos conservadores iniciada em 2025. Antes da Colômbia, a direita já havia conquistado o poder na Bolívia, em outubro de 2025, com a vitória de Rodrigo Paz, que derrotou os candidatos ligados ao Movimento ao Socialismo (MAS), encerrando quase duas décadas de predominância da esquerda no país. Dois meses depois, em dezembro, José Antonio Kast venceu as eleições presidenciais chilenas, sucedendo o esquerdista Gabriel Boric.

+ As propostas ultraliberais inspiradas em Milei e Bukele do presidente eleito da Colômbia

Como fica o mapa político da América do Sul

Siga
Continua após a publicidade

Esquerda (4):

Brasil — Luiz Inácio Lula da Silva
Guiana — Irfaan Ali

Continua após a publicidade

Suriname — Jennifer Simons
Uruguai — Yamandú Orsi

Direita (8):

Argentina — Javier Milei

Continua após a publicidade

Bolívia — Rodrigo Paz
Chile — José Antonio Kast
Colômbia — Abelardo de la Espriella
Equador — Daniel Noboa
Paraguai — Santiago Peña

Continua após a publicidade

Peru — Keiko Fujimori*

Venezuela — Delcy Rodríguez**

*Embora a apuração peruana ainda não tenha sido oficialmente concluída, Keiko Fujimori mantém vantagem de cerca de 41.000 votos sobre o esquerdista Roberto Sánchez com mais de 99% das urnas contabilizadas. 

Continua após a publicidade

**Oficialmente bolivariana, mas sob o comando dos Estados Unidos após detenção de Nicolás Maduro. 

Da ‘onda rosa’ à maioria conservadora

A alternância entre governos de esquerda e direita é uma constante na política sul-americana. No início dos anos 2000, a região foi marcada pela chamada “onda rosa”, fenômeno que levou lideranças progressistas ao poder em diversos países e consolidou a hegemonia da esquerda no continente.

O movimento foi impulsionado pelo ciclo de alta das commodities, alimentado principalmente pela demanda chinesa, que permitiu o financiamento de programas sociais e políticas de redistribuição de renda em várias economias latino-americanas.

Em 2015, oito dos doze países da América do Sul eram governados por presidentes de esquerda. A partir da segunda metade da década, porém, crises econômicas, escândalos políticos e o desgaste de grupos que permaneceram longos períodos no poder abriram espaço para o avanço de candidatos conservadores.

Após uma nova oscilação favorável à esquerda durante os anos da pandemia, o pêndulo voltou a se mover. As vitórias de Rodrigo Paz na Bolívia, José Antonio Kast no Chile e agora Abelardo de la Espriella na Colômbia consolidam uma nova maioria de direita no continente e evidenciam o caráter instável do eleitorado sul-americano, com posicionamentos firmes em temas como segurança, imigração e benefícios sociais. 

Publicidade
TAGS:
América do Sul
Colômbia
Eleições
esquerda
Extrema direita
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).