Comitivas de Rússia e Ucrânia se encontram nesta segunda em Belarus

Comitivas de Rússia e Ucrânia vão se encontrar nesta segunda-feira, 28, pela primeira vez desde o início da invasão ordenada por Vladimir Putin. A reunião acontecerá em Belarus, que faz fronteira com os dois países. A nação é uma aliada da Rússia de Putin e uma das portas de entrada das tropas invasoras na Ucrânia.

A Presidência ucraniana informou que o objetivo principal do encontro para o país é negociar um cessar-fogo imediato e a retirada das tropas russas da Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky, porém, se disse cético sobre a iniciativa.

“Digo isso com franqueza, como sempre, não acredito muito no resultado desta reunião [com a Rússia]. Mas vamos tentar.” Zelensky afirmou em telefonema ao premiê britânico Boris Johnson que “as próximas 24 horas serão cruciais” para a Ucrânia.

Segundo os ucranianos, o presidente de Belarus, Aleksander Lukashenko, teria dado garantias de que aviões, helicópteros e mísseis russos instalados em seu território permanecerão no chão durante a reunião com a delegação da Ucrânia.

Bombardeios

Nesta segunda-feira, novos bombardeios e ataques de artilharia foram registrados na capital Kiev e nas cidades de Kharkiv e Chernihiv. Apesar das tentativas russas, a capital do país segue sob controle do governo ucraniano. Segundo relatório da inteligência britânica, o avanço das tropas russas continua sendo desacelerado pela resistência ucraniano e por problemas logísticos.