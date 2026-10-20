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Mundo

Comissário da ONU condena ‘atos de violência’ em protestos na Europa

Volker Türk lamentou tanto os atos de vandalismo quanto uma resposta por vezes 'excessiva' das forças de segurança

Por Sophia Paiva 20 out 2026, 15h31
Pessoa caminhando em primeiro plano, com as pernas em foco, passando por um carro cinza totalmente queimado e vandalizado com grafites vermelhos, parado na rua. Ao fundo, uma parede de pedra com um cano de escoamento.
Uma senhora idosa caminha ao lado dos destroços de um carro incendiado, pichado com a inscrição "ACAB - Todos os Policiais São Bastardos", em uma rua de Paris, em 19 de outubro de 2026, após as manifestações que resultaram em milhares de prisões em toda a França e na implementação de toque de recolher em algumas áreas. (JOEL SAGET / AFP/AFP)
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O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, condenou nesta terça-feira, 20, “todos os atos de violência” ocorridos durante manifestações dos últimos dias em vários países europeus, instando as partes envolvidas a “reduzirem as tensões”.

“As pessoas têm o direito de se manifestar pacificamente e de fazer ouvir a sua voz. Os Estados devem facilitar o exercício desses direitos”, afirmou Türk em comunicado. O representante da ONU lamentou tanto os atos de vandalismo quanto uma resposta por vezes “excessiva” das forças de segurança.

Segundo o comissário, “protestos em massa na Albânia, Bélgica, França, Itália e Portugal estão levantando preocupações quanto aos direitos humanos”.

Manifestações se espalham por diferentes países europeus, impulsionada sobretudo pela insatisfação com o custo de vida, o acesso à educação e à moradia e a precariedade dos serviços públicos. Com forte participação de jovens, os atos também refletem reivindicações específicas de cada país, como denúncias de corrupção e críticas a medidas dos governos.

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Em muitos casos, os protestos terminaram em violência.

Nesta terça-feira, o governo francês anunciou que enviará algumas forças militares para reforçar o policiamento durante ⁠protestos previstos para ‌o próximo sábado.

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A declaração de Nuñez ocorre após o primeiro-ministro Sébastien Lecornu ‌afirmar que o destacamento policial para ⁠as manifestações do próximo sábado seria “massivo” e que seu objetivo é um “retorno imediato à ordem”, depois do país viver, no último final de semana, alguns dos seus piores episódios de violência nas ruas dos últimos anos.

Na Bélgica, estudantes protestaram contra o aumento dos custos da educação e mudanças que, segundo eles, podem dificultar o acesso ao ensino superior.

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Em Portugal, manifestantes montaram acampamentos em Lisboa para denunciar o encarecimento da moradia, enquanto na Albânia os atos contra o governo do primeiro-ministro Edi Rama foram marcados por confrontos com a polícia e acusações de corrupção.

Na Espanha, mobilizações contra o preço da habitação também vêm ocorrendo nas últimas semanas.

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O prefeito de Milão, Giuseppe Sala, afirmou estar preocupado com o que considera um fenômeno de alcance internacional, capaz de se alimentar de episódios semelhantes em outros países. Em declarações à agência italiana Ansa, ele relatou vitrines quebradas, lojas saqueadas e moradores assustados, e disse que cenas semelhantes têm sido vistas em cidades de diferentes partes do mundo.

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