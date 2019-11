Comissão da Câmara aprova moção de repúdio a Alberto Fernandéz

A Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, presidida pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), aprovou nesta quarta-feira, 6, uma moção de repúdio contra o presidente eleito da Argentina, Alberto Fernandéz, devido ao apoio concedido pelo peronista ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso em Curitiba desde 2017.

O requerimento é de autoria do também deputado federal Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PSL-SP). Bragança argumenta que o presidente eleito argentino “quebrou o decoro internacional” pelo “ativismo político em questões internas do Brasil e pelo desagravo a uma parcela expressiva da população brasileira”.

O deputado criticou a decisão de Fernandéz de postar, no dia de sua vitória nas eleições argentinas, uma foto em que pedia liberdade a Lula, além de divulgar uma carta que recebeu do ex-presidente.

También hoy cumple años mi amigo @LulaOficial, un hombre extraordinario que está injustamente preso desde hace un año y medio. Parabéns pra você, querido Lula. Espero verte pronto. #LulaLivre pic.twitter.com/PiRE931CxS — Alberto Fernández (@alferdez) October 27, 2019

As rusgas entre o Brasil e a Argentina, que é o terceiro maior comprador de produtos industrializados brasileiros, segundo o Ministério da Economia, começaram bem antes das primárias argentinas em agosto deste ano.

O presidente Jair Bolsonaro deu publicamente seu apoio à reeleição do atual presidente, Maurício Macri. O chefe de Estado disse que, com a volta do peronismo ao poder, o país vizinho se tornaria uma Venezuela. Bolsonaro chegou ainda a admitir que trabalhava pela reeleição de Macri.

Após o anúncio dos resultados da eleição, o presidente brasileiro lamentou a vitória da chapa de Fernández e da ex-presidente Cristina Kirchner, dizendo que “argentinos escolheram mal“.

A relação entre os dois presidentes tem gerado preocupação, já que os dois países são sócios comerciais, integrantes do Mercosul e do recente entendimento do bloco com a União Europeia. Mesmo com as alfinetadas, Bolsonaro disse que “não irá se indispor” com Fernández.

Em uma série de tuítes publicados na semana passada, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, também criticou a escolha dos argentinos e declarou que a vitória de Fernandéz alegrava as “forças do mal”.

O próprio Eduardo Bolsonaro também fez declarações controversas sobre a família do recém-eleito presidente argentino. O deputado se referiu de forma pejorativa ao filho de Fernandéz, Estanislao Fernández, que faz cosplays e se veste de drag queen.