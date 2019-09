Comentários sobre Brigitte Macron são indignos, diz chanceler francês

O ministro das Relações Exteriores da França disse neste domingo (8) que os comentários de autoridades brasileiras sobre Brigitte Macron, mulher do presidente francês, Emmanuel Macron, são “indignos”. “Não se administra as relações internacionais como uma competição de insultos”, disse Jean-Yves le Drian à uma rádio européia. “Não confundo os líderes atuais e a realidade do Brasil”, acrescentou.

O presidente Bolsonaro e Macron se envolveram em uma guerra de palavras profundamente pessoal e pública nas últimas semanas, com Bolsonaro zombando da esposa de Macron e acusando o líder francês de desrespeitar a soberania do Brasil.

Na última quinta-feira, foi a vez do ministro da Economia, Paulo Guedes, ofender a primeira-dama francesa. Pouco depois, no entanto, o ministro pediu desculpas pelo que classificou de “brincadeira”.