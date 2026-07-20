Comemoração da Espanha por título da Copa do Mundo causa ‘terremotos’ no país; entenda

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A vitória da Espanha na Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina gerou tremores de terra em diversas cidades espanholas. O fenômeno, classificado como “sismicidade induzida por atividade humana”, foi detectado por sismógrafos e provou o poder da euforia coletiva. Entenda como a celebração literally moveu o país.

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Sismógrafos espalhados por toda a Espanha detectaram tremores de terra durante a comemoração da vitória da seleção sobre a Argentina na final da Copa do Mundo de 2026, que ocorreu na tarde de domingo, 19. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 20, pelo Conselho Superior de Pesquisas Científicas do país (CSIC), que afirma que o fenômeno é um exemplo de “sismicidade induzida por atividade humana” – quando o solo vibra por causa das milhares de pessoas pulando, gritando e celebrando ao mesmo tempo.

De acordo com os pesquisadores do Geociências Barcelona, os dispositivos registraram três períodos de maior atividade ao longo do jogo: o gol na prorrogação; um outro gol que foi anulado pelo VAR; e a vibração mais intensa, ocorrida após o final da partida. As cidades de Algeciras, Barcelona, Cádiz e Granada foram as que apresentaram maior número de sinais incomuns de tremor.

A atividade sísmica espanhola já havia apresentado alterações em outros momentos, também durante a Copa do Mundo deste ano. A semifinal contra a França e as oitavas de final contra Portugal também causaram vibrações incomuns no território europeu. A mesma situação ocorreu na final da Eurocopa em 2024. Na ocasião, o país enfrentava a Inglaterra e os gols de Nico Williams e Mikel Oyarzabal provocaram euforia na torcida espanhola. No entanto, daquela vez, os tremores foram registrados principalmente em regiões turísticas do país, como Madri e Barcelona.

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Final emocionante

A Espanha venceu a Argentina por 1 a 0 e alcançou o bicampeonato mundial neste domingo, 19. O jogo no estádio de Nova York e Nova Jersey foi para a prorrogação após empate sem gols no tempo regulamentar. No tempo extra, Ferrán Torres chegou ao gol da vitória e do título da Roja.

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Na última dança de Lionel Messi, Lamine Yamal e companhia sorriram por último.

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