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Começa julgamento de britânico acusado de oferecer esposa sedada para sexo

Ex-vereador, Phillip Young se declarou culpado de 48 acusações, incluindo estupro e administração de substância com intenção de subjugar vítima

Por Sophia Paiva 27 out 2026, 15h13 | Atualizado em 27 out 2026, 15h45
Estupro
imagem ilustrativa.  (Freepik/Reprodução)
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Começa julgamento de britânico acusado de oferecer esposa sedada para sexo Priorize VEJA no Google

A Justiça do Reino Unido deu início nesta terça-feira, 27, ao julgamento de um britânico acusado de oferecer a própria esposa on-line para sexo enquanto ela estava sedada. O Ministério Público declarou que Philip Young, de 50 anos, cometeu o crime por anos, durante os quais publicou anúncios na internet ofertando relações sexuais com a então mulher a desconhecidos.

“O senhor Young havia publicado anúncios sobre ela no Craigslist, no Grindr e em sites de troca de casais. Ele procurava desconhecidos dispostos a fazer sexo com sua esposa”, declarou a promotora Sarah Jones ao Tribunal da Coroa de Winchester.

Ex-vereador do Partido Conservador britânico, ele se declarou culpado no início deste ano de 48 acusações. Elas incluem 11 crimes de estupro, 11 de administração de substâncias com a intenção de deixar a vítima atordoada ou subjugá-la, além de voyeurismo, cometidos contra sua ex-esposa, Joanne Young, que abriu mão de seu direito ao anonimato.

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Ele apresentava a proposta como uma “prática sexual fetichista” da mulher, e parecia sugerir que ela estaria “em um estado no qual qualquer pessoa que respondesse ao anúncio poderia fazer o que quisesse com ela, sem que tivesse consciência disso ou fosse capaz de se lembrar”, afirmou a promotora.

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A investigação

A polícia começou a investigar o caso depois de descobrir que Philip Young havia publicado imagens de conteúdo extremo na internet. Durante o julgamento, foi informado que, desde 2015, ele tentava obter drogas para induzir sua esposa a “um sono profundo, no qual ficaria desorientada, sem consciência do que acontecia ao seu redor e provavelmente incapaz de se lembrar do ocorrido”. Por meio de buscas em sua propriedade e do exame de seus dispositivos eletrônicos, a polícia encontrou vídeos de Joanne Young imobilizada em uma cama “enquanto outros homens mantinham relações sexuais com ela”.

Quatro homens, com idades entre 32 e 62 anos, estão sendo julgados em um tribunal do sul da Inglaterra pelos crimes, que teriam ocorrido entre 2016 e 2023. Segundo o Ministério Público, três dos acusados aparecem nessas gravações. Eles negaram quaisquer irregularidades; um outro acusado, de 47 anos, já admitiu anteriormente sua culpa por estupro e agressão sexual relacionados ao caso.

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+ Gisèle Pelicot volta a expor violência sexual em campanha na França

Atualmente, vários casos de supostas agressões sexuais facilitadas pelo uso de drogas estão sendo analisados pelos tribunais do Reino Unido. A conscientização sobre esse tipo de crime aumentou após o julgamento de grande repercussão realizado em 2024, na França, contra Dominique Pelicot, acusado de drogar sua então esposa, Gisèle, durante anos e permitir que homens a estuprassem enquanto ela estava inconsciente.

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