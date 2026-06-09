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Com setor energético na mira, Ucrânia atinge instalações petrolíferas na Rússia e Crimeia

Ministério da Defesa russo disse que suas forças derrubaram 310 drones ucranianos durante a noite desta segunda-feira

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 10h10
Incêndio no depósito de petróleo de Grushovaya, uma gigantesca instalação russa localizada na cidade de Novorossiysk, após ataque ucraniano.
Incêndio no depósito de petróleo de Grushovaya, uma gigantesca instalação russa localizada na cidade de Novorossiysk, após ataque ucraniano.  (Redes sociais/Reprodução)
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As forças da Ucrânia atingiram instalações petrolíferas na Rússia e na Crimeia nesta segunda-feira, 8. Os ataques ocorrem em meio à intensificação da ofensiva contra a infraestrutura energética pelos dois lados da guerra, iniciada em fevereiro de 2022. A Crimeia, uma península ucraniana, foi anexada ilegalmente ao mapa russo em 2014.

O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia afirmou que o país atacou a região russa de Krasnodar Krai durante a noite, atingindo o depósito de petróleo de Grushovaya, uma gigantesca instalação localizada na cidade de Novorossiysk. As autoridades regionais russas confirmaram que um drone ucraniano provocou um incêndio na instalação. Não houve vítimas.

A estação de produção e despacho linear de Krasny Yar, na região russa de Volgogrado, também foi atingida, segundo o Estado-Maior. O Ministério da Defesa da Rússia, por sua vez, disse que suas forças derrubaram 310 drones ucranianos na noite de segunda, incluindo na região de Moscou, no oeste e sudoeste da Rússia, na Crimeia ocupada e nos mares Negro e de Azov.

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O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, descartou qualquer preocupação com a escassez de combustíveis na Crimeia. Ele informou que o Ministério da Energia e outras agências estão trabalhando em um conjunto de medidas para responder à situação. “Existem, de fato, certos problemas no momento”, reconheceu Peskov.

Ataques russos, por sua vez, mataram três pessoas e feriram outras dez na região de Kharkiv, na Ucrânia, nesta terça-feira, 9. “Os ataques provocaram incêndios e danificaram pelo menos 18 veículos; janelas foram estilhaçadas e fachadas de edifícios residenciais de vários andares ficaram danificadas”, escreveu o governador da região de Kharkiv, Oleg Synegubov, no Telegram.

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A troca de ataques ocorre dias após o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, solicitar uma reunião ao seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin. Em carta, ele também pediu um “cessar-fogo total”. O texto fez referência aos ataques ucranianos à Rússia, incluindo à infraestrutura energética, e ao aumento do custo de vida em Moscou. Embora tenha reconhecido que Putin ainda consiga controlar a população, Zelensky advertiu que “seus recursos estão diminuindo significativamente”.

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