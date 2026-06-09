Com setor energético na mira, Ucrânia atinge instalações petrolíferas na Rússia e Crimeia

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A Ucrânia atingiu infraestruturas petrolíferas na Rússia e na Crimeia ocupada com drones. A Rússia confirmou os ataques, reportando incêndios e alegando ter abatido 310 drones. Em retaliação, ataques russos em Kharkiv mataram 3 e feriram 10. A escalada das hostilidades ocorre apesar do pedido de Zelensky por um cessar-fogo total.

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As forças da Ucrânia atingiram instalações petrolíferas na Rússia e na Crimeia nesta segunda-feira, 8. Os ataques ocorrem em meio à intensificação da ofensiva contra a infraestrutura energética pelos dois lados da guerra, iniciada em fevereiro de 2022. A Crimeia, uma península ucraniana, foi anexada ilegalmente ao mapa russo em 2014.

O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia afirmou que o país atacou a região russa de Krasnodar Krai durante a noite, atingindo o depósito de petróleo de Grushovaya, uma gigantesca instalação localizada na cidade de Novorossiysk. As autoridades regionais russas confirmaram que um drone ucraniano provocou um incêndio na instalação. Não houve vítimas.

A estação de produção e despacho linear de Krasny Yar, na região russa de Volgogrado, também foi atingida, segundo o Estado-Maior. O Ministério da Defesa da Rússia, por sua vez, disse que suas forças derrubaram 310 drones ucranianos na noite de segunda, incluindo na região de Moscou, no oeste e sudoeste da Rússia, na Crimeia ocupada e nos mares Negro e de Azov.

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O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, descartou qualquer preocupação com a escassez de combustíveis na Crimeia. Ele informou que o Ministério da Energia e outras agências estão trabalhando em um conjunto de medidas para responder à situação. “Existem, de fato, certos problemas no momento”, reconheceu Peskov.

Ataques russos, por sua vez, mataram três pessoas e feriram outras dez na região de Kharkiv, na Ucrânia, nesta terça-feira, 9. “Os ataques provocaram incêndios e danificaram pelo menos 18 veículos; janelas foram estilhaçadas e fachadas de edifícios residenciais de vários andares ficaram danificadas”, escreveu o governador da região de Kharkiv, Oleg Synegubov, no Telegram.

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A troca de ataques ocorre dias após o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, solicitar uma reunião ao seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin. Em carta, ele também pediu um “cessar-fogo total”. O texto fez referência aos ataques ucranianos à Rússia, incluindo à infraestrutura energética, e ao aumento do custo de vida em Moscou. Embora tenha reconhecido que Putin ainda consiga controlar a população, Zelensky advertiu que “seus recursos estão diminuindo significativamente”.