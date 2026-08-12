Com salário mínimo e seguro, Austrália define regras pioneiras para entregadores de aplicativo

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A Austrália definiu um novo piso salarial para cerca de 250 mil trabalhadores de aplicativos de entrega, como Uber Eats e DoorDash. A partir de 17 de agosto, eles receberão no mínimo 31,30 dólares australianos por hora e terão cobertura mínima para acidentes. A medida histórica regulamenta a “gig economy” e garante mais direitos.

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Cerca de 250 mil trabalhadores de aplicativos de entrega na Austrália terão direito a um novo piso salarial a partir de 17 de agosto, informou a Comissão de Trabalho Justo (FWC, na sigla em inglês), órgão responsável por arbitrar questões trabalhistas no país, nesta terça-feira, 11.

A decisão determina que entregadores de alimentos e produtos de supermercado recebam pelo menos 31,30 dólares australianos (cerca de R$ 114,27) por hora, valor superior ao salário mínimo nacional de 26,44 dólares australianos por hora.

A remuneração mínima será calculada sobre o chamado período “em atividade”, que começa quando o trabalhador aceita um pedido e termina com a conclusão da entrega. A decisão também estabelece que as plataformas ofereçam “um nível mínimo razoável de cobertura” para acidentes pessoais ocorridos durante o trabalho. O valor da cobertura, porém, não foi especificado pela comissão.

‘Gig economy’ regulamentada

As novas regras abrangem trabalhadores de plataformas como Uber Eats e DoorDash e representam uma mudança em relação ao modelo em que esses profissionais são classificados como contratados independentes, ficando fora de diversas garantias concedidas a empregados. A reforma é resultado de uma pressão de sindicatos e entregadores por regras que estabeleçam remuneração e condições mínimas para o setor.

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O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes (TWU, na sigla em inglês) classificou a medida como um marco para a economia de aplicativos australiana. “Os trabalhadores de aplicativos na Austrália ficaram fora de nossos sistemas trabalhistas por tempo demais”, afirmou o secretário nacional da entidade, Michael Kaine.

Padrão internacional

A decisão australiana ocorre dois meses após a Organização Internacional do Trabalho (OIT) aprovar os primeiros padrões trabalhistas obrigatórios voltados aos trabalhadores de plataformas digitais. As normas internacionais preveem possíveis garantias relacionadas a remuneração, segurança e benefícios sociais, mas ainda precisam ser ratificadas pelos governos para entrar em vigor.

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O Parlamento australiano já havia aprovado, em 2023 e 2024, leis que ampliaram os direitos dos trabalhadores de plataformas e deram à FWC autoridade para estabelecer padrões de pagamento e seguro.