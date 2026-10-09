Com Rubens Ricupero e Patrícia Marino, Humanitas360 reúne conselho em Aspen

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O Instituto Humanitas360 realiza seu encontro anual em Aspen, EUA, reunindo conselheiros e parceiros para debater a democracia e os direitos civis nas Américas. Liderado por Patrícia Villela Marino e Rubens Ricupero, a organização reforça seu compromisso com a transparência, cidadania e fortalecimento das instituições democráticas, buscando qualificar o debate público regional.

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Até o próximo domingo (11), o Instituto Humanitas360 reúne conselheiros e parceiros em Aspen, nos Estados Unidos, para o encontro anual da organização que debate os rumos da democracia e dos direitos civis em meio ao panorama político atual nas Américas.

Sob a liderança de Patrícia Villela Marino e com Rubens Ricupero à frente do conselho, o Instituto destaca pautas como transparência e cidadania, em busca do fortalecimento das instituições democráticas e da qualificação das discussões públicas no continente.

Diante da recente guinada conservadora na região e, especialmente, no país norte-americano, a entidade (que une investigação científica e ação prática) reafirmou seu compromisso institucional.

“O Humanitas360 opta por esclarecer o debate público com pesquisas sólidas, promover conversas informadas e estabelecer parcerias com o Poder Público, com organizações e com pesquisadores do país, da região e dos Estados Unidos”, sinalizou Rubens Ricupero, presidente do conselho.