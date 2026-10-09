Com Rubens Ricupero e Patrícia Marino, Humanitas360 reúne conselho em Aspen
Encontro debate fortalecimento da democracia e direitos civis diante da guinada conservadora nas Américas
Até o próximo domingo (11), o Instituto Humanitas360 reúne conselheiros e parceiros em Aspen, nos Estados Unidos, para o encontro anual da organização que debate os rumos da democracia e dos direitos civis em meio ao panorama político atual nas Américas.
Sob a liderança de Patrícia Villela Marino e com Rubens Ricupero à frente do conselho, o Instituto destaca pautas como transparência e cidadania, em busca do fortalecimento das instituições democráticas e da qualificação das discussões públicas no continente.
Diante da recente guinada conservadora na região e, especialmente, no país norte-americano, a entidade (que une investigação científica e ação prática) reafirmou seu compromisso institucional.
“O Humanitas360 opta por esclarecer o debate público com pesquisas sólidas, promover conversas informadas e estabelecer parcerias com o Poder Público, com organizações e com pesquisadores do país, da região e dos Estados Unidos”, sinalizou Rubens Ricupero, presidente do conselho.