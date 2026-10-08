Com residência nos EUA, Eduardo Bolsonaro pode acabar preso após mandado de Moraes?

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O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou o cumprimento da pena de quatro anos e dois meses de prisão para o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro. Contudo, Bolsonaro reside nos Estados Unidos desde o ano passado, o que pode complicar a execução da ordem e exigir um pedido de extradição do governo brasileiro.

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O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o início do cumprimento da pena de quatro anos e dois meses de prisão à qual o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi condenado.

O magistrado determinou a expedição de um mandado de prisão para Eduardo, com inclusão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP), e o cancelamento dos seus passaportes.

O ex-deputado foi condenado pelo STF a 4 anos e 2 meses de reclusão por coação no curso do processo, ficando comprovado, segundo a corte, que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) atuou nos Estados Unidos para interferir no julgamento em que o pai foi condenado por tentativa de golpe de Estado.

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A denúncia informa que ele mesmo afirmou ter feito gestões para que o governo Trump impusesse sanções a autoridades brasileiras e medidas econômicas contra o país. No ano passado, o primeiro tarifaço americano contra o Brasil foi acompanhado de uma carta do presidente dos Estados Unidos direcionada ao ex-mandatário brasileiro em que definiu a ação penal como uma “caça às bruxas” e defendeu o fim imediato do julgamento.

“Eu vi o terrível tratamento que você está recebendo nas mãos de um sistema injusto. Este processo deve terminar imediatamente!”, afirmou Trump.

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Entretanto, Eduardo mora nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025, o que exigirá um pedido de extradição, que precisa ser apresentado pelo governo federal. Mesmo que o pedido ocorra, é improvável que o presidente americano, Donald Trump, concorde em extraditar o brasileiro, que tem proximidade com figuras de seu governo.

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Além disso, foi o republicano quem concedeu o green card ao ex-parlamentar. Isso significa também que, mesmo com o cancelamento do passaporte por Moraes, Eduardo deve poder seguir mantendo residência no Texas.

O green card é um documento que autoriza um cidadão estrangeiro a viver nos Estados Unidos por tempo indeterminado. A autorização de residência permanente, sem necessidade de permissões adicionais, foi dada ao filho de Jair Bolsonaro em julho deste ano, logo após a Casa Branca anunciar que passaria a aplicar uma tarifa de 25% sobre parte das importações brasileiras a partir do dia 22 daquele mês.

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