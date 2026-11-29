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Apos reconquistar o Congresso, o Partido Democrata enfrenta uma intensa guerra interna entre moderados e a ala progressista. O racha ameaca a reorganizacao da legenda para a disputa pela Casa Branca em 2028. Entenda como o conflito de liderancas pode comprometer os planos do partido.

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No moderno centro de convenções no coração de Denver, no Colorado, o primeiro grande encontro do Partido Democrata, logo depois das eleições de meio de mandato, começou em clima de euforia. Militantes e dirigentes celebravam a vitória acachapante que devolveu à legenda o controle com folga do Congresso, abrindo caminho para uma reorganização de olho na disputa pela Casa Branca em 2028. Mas não demorou para a festa ganhar contornos de climão: caciques eram recebidos com vaias de ativistas que exigiam a renovação da envelhecida cúpula partidária e torciam o nariz para sua disposição de construir pontes com a Casa Branca. Convocada para discutir o futuro da legenda, a reunião expôs o dilema em que se encontram os democratas: tendo nas mãos a oportunidade de se consolidar como alternativa ao trumpismo, correm o risco de desperdiçar seus trunfos em uma guerra de facções.

O caldeirão de embates fervilha no momento com a disputa pela liderança do Senado, na qual o senador Chris Van Hollen, 67 anos, desafia a permanência de Chuck Schumer, 76, no posto. Van Hollen fez carreira no establishment, mas hoje milita na chamada ala progressista e argumenta que o eleitorado exige uma ruptura com a política tradicional. A escolha do líder está prevista para 1º de dezembro e ele mesmo se define realisticamente como “zebra”. Na Câmara, onze deputados “rebeldes” também ensaiaram barrar a indicação do líder atual, Hakeem Jeffries, à presidência da Casa, mas o deputado, um moderado com jogo de cintura, conseguiu apoio para se tornar, em janeiro de 2027, o primeiro negro a ocupar o cargo.

O desmonte do Partido Democrata tal qual o conhecemos tem origem na estabanada candidatura de Joe Biden à reeleição e suas conhecidas consequências. Desorganizada e enfraquecida, a legenda perdeu o controle sobre as primárias seguintes, para as mid­terms, e abriu espaço a candidatos menos ortodoxos. A banda progressista, mais numerosa, abraça causas sociais e defende ética e transparência na política. Perto dela, mas sem se misturar, se posicionam os Socialistas Democráticos (DSA), uma turma de esquerda que há anos faz barulho no Congresso, mas agora proselitiza de megafone, e tem na deputada Alexandria Ocasio-­Cortez, 37 anos, seu farol mais brilhante (é, inclusive, pré-candidata não oficial à Presidência). Às duas alas mais, digamos, radicais se adicionam agora deputados e senadores do sistema, sim, mas em campanha por mudanças. Juntando todos, o tamanho do círculo dissidente não se compara à bancada dos democratas tradicionais, mas as votações no Capitólio serão, no mínimo, animadas a partir de 3 de janeiro.

Embora mobilize a militância e tenha se saído bem na eleição de meio de mandato, a turma radical está longe de entusiasmar os eleitores moderados — o médico Abdul El-Sayed, 42 anos, estrela da ala progressista, chegou a nadar de braçada nas pesquisas, mas, no final da disputa pelo Senado em Michigan, venceu por 7 pontos percentuais (a média nacional alcançou 14). Nesse cenário, ganha força uma divisão para além da ideologia, que o estatístico americano Nate Silver categoriza entre lutadores, afeitos ao confronto direto — como Jon Ossoff, reeleito ao Senado com um discurso inflamado contra as grandes corporações —, e unificadores, caso do evangélico James Talarico, que, fazendo campanha com a Bíblia em punho, encerrou um jejum de quase quarenta anos sem senadores democratas no Texas. “Para vencer, o Partido Democrata montou coalizões amplas. Uma vez no poder, as disputas internas ameaçam sua agenda”, diz Robert Reich, professor de políticas públicas na Universidade da Califórnia em Berkeley.

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As disputas intrapartidárias refletem transformações reais no eleitorado. A marcha da esquerda ganhou tração com a vitória de Zohran Mamdani à prefeitura de Nova York, em novembro de 2025, impulsionada por propostas populares como o congelamento de aluguéis e transporte público gratuito. Nas midterms, a insatisfação dos jovens com o custo de vida e com políticos tradicionais elegeu 105 progressistas e quadruplicou os socialistas na Câmara, de dois para oito deputados. No cômputo geral, constata-­se que a “onda azul” se deveu acima de tudo ao desgaste do governo Trump. “O voto não foi uma carta de amor, mas um empréstimo de curto prazo que precisamos pagar”, alertou o senador Ruben Gallego, do Arizona. De rixa em rixa, os democratas podem ver sua janela de oportunidade para retomar a Casa Branca se fechar antes mesmo de o jogo começar.

Publicado em VEJA de 27 de novembro de 2026, edição nº 3023