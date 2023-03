Com mísseis hipersônicos, Ucrânia sofre maior ataque da Rússia em semanas

Nesta quinta-feira, 9, a Rússia lançou uma onda de mísseis, incluindo do tipo hipersônico – que não podem ser interceptados – visando a infraestrutura de energia em toda a Ucrânia, no maior ataque aéreo em três semanas.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que usinas de eletricidade e edifícios residenciais em 10 regiões foram atingidos.

“Os ocupantes só podem aterrorizar civis. Isso é tudo que eles podem fazer. Mas isso não vai ajudá-los. Eles não vão evitar a responsabilidade por tudo o que fizeram”, disse Zelensky em comunicado.

Pelo menos cinco pessoas foram mortas em no ataque a uma área residencial na região oeste de Lviv – a mais de 700 km de qualquer campo de batalha – de acordo com os serviços de emergência ucranianos. Três prédios foram destruídos pelo fogo após a explosão e equipes de resgate vasculham os escombros em busca de mais possíveis vítimas.

Uma sexta pessoa morreu durante ataques na região de Dnipropetrovsk, disse seu governador.

Autoridades ucranianas disseram que Moscou disparou seis de seus mísseis hipersônicos Kinzhal, um número sem precedentes, que a Ucrânia não tem como abater. Acredita-se que a Rússia tenha apenas algumas dezenas de armas do tipo, que o presidente, Vladimir Putin, costuma alardear em seus discursos como uma arma para a qual a aliança militar ocidental Otan não tem resposta.

A Ucrânia disse que os mísseis interromperam o fornecimento de energia da usina nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa, separando-a da rede ucraniana.

A usina, que a Rússia controla desde que a capturou no início da guerra, está perto da linha de frente e ambos os lados alertaram sobre o potencial de acidentes nucleares causados por combates.

A Força Aérea da Ucrânia disse que o ataque incluiu, no total, “81 mísseis de vários tipos”, lançados de aeronaves e porta-aviões russos no Mar Negro. As forças de defesa destruíram 34 mísseis de cruzeiro e quatro drones, acrescentou.

A administração militar do país disse que 40% das pessoas na capital, Kiev, estavam sem aquecimento na manhã desta quinta-feira. Enquanto isso, Kharkiv ficou sem eletricidade como resultado do ataque noturno, de acordo com a Suspilne, a emissora estatal da Ucrânia.