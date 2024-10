Com lives na Twitch jogando videogame, vice de Kamala tenta engajar jovens

Candidato a vice na chapa com Kamala Harris, o governador Tim Walz, de Minnesota, se juntou à congressista Alexandria Ocasio-Cortez para uma live na Twitch, plataforma de transmissão ao vivo, no domingo, 27. Jogando Madden, um jogo de futebol americano, e Crazy Taxi, no qual um motorista roda a toda velocidade pela cidade, os dois discutiram a importância de retomar o controle da Câmara dos Representantes, manter a maioria no Senado e garantir a vitória de Kamala Harris sobre Trump.

Walz, de 60 anos, tem realizado transmissões de jogos como parte da campanha de Kamala, com o objetivo claro de engajar jovens eleitores, especialmente do sexo masculino, que ainda estão indecisos e podem votar no republicano Donald Trump.

Durante a transmissão, Ocasio-Cortez enfatizou a urgência de restaurar o controle democrata na Câmara, destacando que derrotar Trump é sua principal prioridade. “Embora possamos ter visões diferentes, a vitória sobre Trump é fundamental”, afirmou AOC, referindo-se ao ex-presidente como um “aspirante a governante autoritário”.

Mostrando que é de fato um “gamer”, Walz compartilhou suas memórias nostálgicas do console Sega Dreamcast, lançado no final dos anos 1990. Ocasio-Cortez, por sua vez, admitiu que passou dias aprendendo a jogar Madden com a ajuda de tutoriais, visto que não estava familiarizada com o esporte.

Walz se conectou à transmissão antes de um comício em Nevada. A partida on-line entre os políticos, na qual Walz controlou o Minnesota Vikings e AOC o Buffalo Bills, atraiu cerca de 12.000 espectadores.

A iniciativa no Twitch surge após uma pesquisa da NBC News que mostra Kamala Harris com uma leve vantagem entre jovens eleitores masculinos, embora os democratas estejam preocupados com a diminuição do apoio nesse segmento em comparação com eleições anteriores. Recentemente, Trump também fez uma aparição de três horas no popular podcast de Joe Rogan, que tem um público jovem predominante, o que aumentou a pressão sobre os democratas.