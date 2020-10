Com febre e cansaço, Trump é transferido para hospital militar

Atualizado em 2 out 2020, 19h44 - Publicado em 2 out 2020, 18h39

2 out 2020

Com sintomas leves de Covid-19, incluindo febre e cansaço, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, passará os próximos dias em um hospital militar nos arredores de Washington para se submeter a tratamento para o coronavírus, mas continuará trabalhando, informou a Casa Branca na noite desta sexta-feira, 2.

“Por recomendação de seu médico e de especialistas médicos, o presidente trabalhará nos escritórios presidenciais do hospital de Walter Reed pelos próximos dias”, afirmou a assessora de imprensa Kayleigh McEnany. O hospital, responsável pelo tratamento de presidentes desde o século XX, fica em Bethesda, no estado de Maryland.

O presidente também já recebeu uma dose de um tratamento experimental com um coquetel sintético de anticorpos contra o SARS-CoV-2, vírus causador da doença, informou o médico da Casa Branca, Sean Conley. Pessoas que estiveram próximas ao presidente nesta sexta afirmaram que ele apresentava uma febre leve, congestão nasal e tosse, segundo o jornal The New York Times.

Conley oficializou em uma declaração assinada nesta tarde que o presidente “permanecia fatigado, mas de bom humor”. Uma autoridade de alto escalão da Casa Branca disse à emissora NBC News que a transferência para o hospital foi apenas uma “medida de precaução”.

Até então, Trump estava sendo tratado na Casa Branca, tendo recebido “uma dose única de 8 gramas do coquetel de anticorpos policlonais da Regeneron”, disse Conley em uma declaração assinada. Ainda não aprovado pela Food and Drug Administration (a Anvisa americana) para o tratamento da Covid-19, o coquetel Regeneron tem apresentado resultados positivos em testes com 275 pacientes, segundo reportagem da emissora americana CNN publicada na quarta-feira 30.

Ao todo, os EUA somam mais de 7,3 milhões de casos registrados de Covid-19, incluindo 208.371 mortes.

Trump também estava tomando zinco, vitamina D, famotidina, melatonina e aspirina diária — não há nenhum indício, pela declaração do médico, que o presidente tomará hidroxicloroquina para se tratar.

A contaminação de Trump se dá em meio a uma série crescente de casos de Covid-19 entre pessoas que circulam pela Casa Branca, incluindo a primeira-dama, Melania, um funcionário da área de imprensa, três jornalistas correspondentes, e a primeira pessoa a testar positivo, Hope Hicks, uma das conselheiras mais próximas do presidente.

A um mês das eleições de 3 de novembro, o presidente teve que suspender suas atividades de campanha pelos próximos dias, que incluía reuniões com apoiadores em Washington e na Flórida.

O republicano segue atrás em pesquisas de opinião em comparação com seu adversário, o ex-vice-presidente Joe Biden. Depois de encontro presencial com Trump em um caótico primeiro debate televisivo desta corrida eleitoral, Biden também fez exames nesta sexta-feira, mas afirmou que testou negativo para a doença. Mais tarde nesta sexta, ele pediu para que as pessoas não se façam de “durões” com a pandemia e “usem máscara”.

(Com AFP)