O ministro da Migração e Asilo da Grécia, Thabos Plevris, afirmou neste domingo, 29, que o fluxo migratório nas últimas 48 horas foi o “mais difícil” do ano. Em entrevista à emissora Skai, ele informou que um navio partirá para a ilha de Creta, a maior do país, na próxima semana para iniciar as transferências regulares para campos de acolhimento na Grécia continental.

Mais de 1.000 migrantes foram resgatados nos arredores de Creta ainda no sábado 28. Outros 700 conseguiram chegar à costa. Os corpos de dois migrantes foram encontrados na ilha vizinha de Gavdos no mesmo dia. Ao mesmo tempo, centenas de migrantes foram levados em ônibus para o porto de Heraklion, no leste. Muitos deles ficam alojados ao ar livre, em reflexo da superlotação das instalações disponíveis.

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A Grécia é um dos principais pontos de entrada na União Europeia (UE) de migrantes do Oriente Médio, da África e da Ásia. Entre 2015 e 2016, quase um milhão de pessoas desembarcaram ilegalmente no país, a maioria delas vinda da Turquia, desencadeando uma grave crise no país. A travessia pelo Mediterrâneo é considerada perigosa, especialmente quando realizada em embarcações precárias ou sob condições meteorológicas adversas.

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As chegadas reduziram após o governo grego reforçar o patrulhamento marítimo e fronteiriço. No entanto, o fluxo da Líbia aumentou nos últimos anos devido ao conflito no Sudão, abrindo uma nova rota ao sul para as ilhas de Gavdos e a costa sul de Creta. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), mais de 37 mil migrantes chegaram à Grécia em 2026. Desse total, cerca de 22 mil desembarcaram em Creta.