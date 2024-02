Com ‘bolsões humanitários’, Israel vai testar plano para Gaza pós-guerra

Israel anunciou nesta quinta-feira, 22, que pretende implementar uma espécie de projeto piloto em Gaza, para testar diferentes modelos de gestão do enclave em preparação para o final da guerra contra o grupo terrorista palestino Hamas. Um alto funcionário israelense afirmou que o país busca palestinos que não são afiliados ao Hamas para administrar assuntos civis nesses campos de teste, que funcionarão também como “bolsões humanitários”.

A Autoridade Palestiniana (AP), que exerce um autogoverno limitado na Cisjordânia, território palestino parcialmente ocupado por assentamentos israelenses, também seria excluída como parceira no plano. Isso devido à sua resistência em condenar o ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro do ano passado, que desencadeou a guerra. Ainda assim, Israel estaria disposto a conversar com lideranças da facção dominante da AP, o Fatah, um rival mais secular do Hamas.

Projeto piloto

Esses bolsões, segundo o alto funcionário disse à agência de notícias Reuters, ficarão em distritos da Faixa de Gaza de onde o Hamas já foi expulso. No entanto, ele disse que o sucesso do plano depende da eliminação completa da facção islâmica, responsável pelo governo local antes do conflito começar.

“Estamos procurando as pessoas certas para assumir a responsabilidade”, disse a autoridade à Reuters sob condição de anonimato. “Mas está claro que isso levará tempo, pois ninguém se manifestará se achar que o Hamas vai colocar uma bala na sua cabeça”, concedeu.

Continua após a publicidade

O principal canal de televisão israelense, o Canal 12, informou nesta quinta-feira que o bairro de Zeitoun, no norte da Cidade de Gaza, era um candidato à implementação do plano. Os militares israelenses forneceriam segurança ao redor de Zeitoun, e o Canal 12 afirmou que incursões que aconteceram lá nesta semana tinham objetivo de erradicar os últimos militantes do local.

O que diz o Hamas

O Hamas afirmou que o plano significaria, efetivamente, uma reocupação israelense de Gaza, após a retirada completa dos soldados em 2005, e estava condenado ao fracasso. Sami Abu Zuhri, um alto funcionário do grupo, disse à Reuters que o projeto é “inútil” e um “sinal de confusão” por parte de Israel.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que manterá o controle de segurança sobre Gaza por tempo indefinido depois da guerra, mas nega que isso seja uma reocupação.