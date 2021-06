Com avanço da vacinação, países voltam a se abrir a brasileiros

Com o avanço da vacinação, brasileiros agora têm mais opções de destinos internacionais. Ao todo, 43 destinos possuem restrições leves à entrada de turistas do Brasil; 28 possuem barreiras moderadas, ou seja, solicitam teste PCR ou comprovante de vacinação.

A maior parte dos países abertos aos brasileiros está na América do Sul e Central. Alguns dos principais com barreiras leves de entrada são República Dominicana, Costa Rica, Belize, Colômbia e Venezuela. Na América do Norte, os viajantes do Brasil podem aproveitar o México e as Ilhas Bahamas.

Já em outros continentes, estão abertos sem grandes bloqueios o Egito e os Emirados Árabes.

Ao todo, 28 países impuseram restrições moderadas, sob as quais viajar é possível caso o turista atenda a alguns requisitos de entrada, que podem incluir teste de Covid-19, comprovante de vacinação e/ou quarentena na chegada e/ou no retorno do país. Cuba, Panamá, Equador, Paraguai, Islândia e Irlanda são alguns deles.

Os Estados Unidos e os países da União Europeia, alguns dos destinos mais procurados por brasileiros, ainda não estão receptivos ao turismo.

Nos EUA, brasileiros que não tenham dupla cidadania nem residência no país só podem entrar depois de passar 14 dias num terceiro país e fazer teste PCR até 72 horas antes do embarque. A entrada de turistas do Brasil na União Europeia também continua suspensa.

Apesar do progresso, 86 países ainda possuem bloqueios fortes para quem parte do Brasil. Ou seja, só é permitido o ingresso no caso de cidadãos, residentes e/ou se o viajante atender a requisitos rígidos.