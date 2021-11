Com aprovação em baixa, Biden irá assinar projeto de lei trilionário

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, irá assinar nesta segunda-feira, 15, o projeto que prevê investimentos de 1,75 trilhão de dólares para renovar a infraestrutura dos Estados Unidos.

A assinatura acontecerá em Washington, numa cerimônia que reunirá democratas e republicanos fundamentais para a aprovação da lei.

A medida irá distribuir bilhões de dólares aos governos estaduais e locais para o conserto de pontes e estradas, além de expandir o acesso à internet para milhões de americanos, em uma ação que deverá gerar uma série de empregos em todo o país.

O projeto foi alvo de reclamação por parte de membros do partido republicano, que acusaram os democratas de atrasar a votação até ser obtido o apoio necessário do partido à política social de Biden e a nova legislação relacionada às mudanças climáticas.

A cerimônia está programada para acontecer no gramado da Casa Branca e será um raro momento de confraternização entre republicanos e democratas.

Deverão estar presentes os 13 republicanos que contrariaram o seu partido e votaram a favor do projeto, se tornando alvos do ex-presidente Donald Trump e de outros republicanos.

A aprovação é vista como um impulso político ao presidente em um dos momentos de maior necessidade, uma vez que a alta da inflação e os altos preços da gasolina despencaram os índices de aprovação do governo.

Além disso, a vitória é um sinal de que Biden e os democratas podem avançar em sua agenda antes das eleições para o legislativo em novembro de 2022, quando os republicanos poderão recuperar a maioria na Câmara e no Senado.

O aumento da inflação tem sido um problema para o atual governo americano. A alta da gasolina e outros bens fez com que o índice registrasse o maior aumento em 31 anos. Isso fez com que os republicanos voltassem suas atenções para o assunto, afirmando que esse aumento só aconteceu devido aos gastos de Biden com sua agenda.

Em defesa, os assessores econômicos do presidente afirmam que o seu crescimento é um problema global devido à pandemia da Covid-19 e que o mundo estava em uma crise econômica total quando o democrata assumiu o poder.

“Não há dúvidas de que a inflação está afetando os bolsos dos americanos e suas perspectivas. No entanto, isso precisa ser colocado em contexto”, disse o diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Brian Deese, em entrevista à NBC.