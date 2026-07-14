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Com anos de atraso, Trump paga mais de R$ 28 milhões a escritora por abuso sexual

E. Jean Carroll relatou ter sido estuprada, na década de 1990, pelo republicano em uma loja de departamentos de Nova York

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 16h41
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (esquerda), e a escritora E. Jean Carroll.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (esquerda), e a escritora E. Jean Carroll. (LEONARDO MUNOZ/AFP)
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Com anos de atraso, Trump paga mais de R$ 28 milhões a escritora por abuso sexual Priorizar nos meus resultados Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, efetuou o pagamento de mais de US$ 5 milhões (cerca de R$ 28,5 milhões) à escritora E. Jean Carroll, após a decisão da Justiça americana que o responsabilizou por abuso sexual e difamação.

O valor de US$ 5.625.005,48, referente à indenização acrescida de juros, foi determinado pelo juiz Lewis Kaplan após a Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitar um recurso da defesa de Trump. A transferência para os advogados de Carroll foi confirmada nos registros do tribunal nesta terça-feira, 14.

Os advogados de Carroll informaram que ela usaria o dinheiro para financiar sua aposentadoria e que “depositaria o valor da indenização em uma conta que rende juros até que a petição do réu para reexame do caso seja negada”.

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A escritora afirma que foi estuprada por Trump em uma loja de departamentos de Nova York na década de 1990 e que o republicano a difamou em 2022, quando publicou nas redes sociais que as acusações eram uma “farsa”.

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A acusação foi tornada pública em 2019, no livro de memórias What Do We Need Men For? A Modest Proposal (“Para que precisamos dos homens? Uma proposta modesta”, em tradução livre).

Embora o presidente americano negue as acusações, um júri concluiu, em 2023, que ele era civilmente responsável pelo abuso sexual e pela difamação da escritora.

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