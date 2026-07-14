Com anos de atraso, Trump paga mais de R$ 28 milhões a escritora por abuso sexual

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Donald Trump efetuou o pagamento de mais de US$ 5 milhões à escritora E. Jean Carroll, após ser condenado por abuso sexual e difamação pela Justiça americana. A decisão veio após a Suprema Corte rejeitar o recurso do ex-presidente. Entenda os detalhes e o desfecho deste caso que marcou a justiça dos EUA.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, efetuou o pagamento de mais de US$ 5 milhões (cerca de R$ 28,5 milhões) à escritora E. Jean Carroll, após a decisão da Justiça americana que o responsabilizou por abuso sexual e difamação.

O valor de US$ 5.625.005,48, referente à indenização acrescida de juros, foi determinado pelo juiz Lewis Kaplan após a Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitar um recurso da defesa de Trump. A transferência para os advogados de Carroll foi confirmada nos registros do tribunal nesta terça-feira, 14.

Os advogados de Carroll informaram que ela usaria o dinheiro para financiar sua aposentadoria e que “depositaria o valor da indenização em uma conta que rende juros até que a petição do réu para reexame do caso seja negada”.

A escritora afirma que foi estuprada por Trump em uma loja de departamentos de Nova York na década de 1990 e que o republicano a difamou em 2022, quando publicou nas redes sociais que as acusações eram uma “farsa”.

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A acusação foi tornada pública em 2019, no livro de memórias What Do We Need Men For? A Modest Proposal (“Para que precisamos dos homens? Uma proposta modesta”, em tradução livre).

Embora o presidente americano negue as acusações, um júri concluiu, em 2023, que ele era civilmente responsável pelo abuso sexual e pela difamação da escritora.