Com 740 mm de chuva em 12 horas, dilúvio na Itália quebra recorde europeu

Atualizado em 6 out 2021, 14h56 - Publicado em 6 out 2021, 14h54

Por Da Redação Atualizado em 6 out 2021, 14h56 - Publicado em 6 out 2021, 14h54

Uma forte tempestade atingiu o noroeste da Itália na última segunda-feira, 4, causando o maior dilúvio já registrado em todo o continente europeu. Ao longo de 12 horas consecutivas, cerca de 740 mm de chuva caíram por toda a região de Gênova, em mais um evento extremo na Europa potencializado pelas mudanças climáticas.

A quantidade de chuva vista ao longo das 12 horas é mais da metade esperada na região ao longo de um ano inteiro. Esse número é quase cinco vezes maior do que o previsto em todo o mês de outubro no noroeste italiano, que varia entre 150 a 180 mm.

Segundo os meteorologistas, também há um recorde para a quantidade de chuva em seis horas na Itália: na comuna de Cairo Montenotte, mais de 470 mm de água foram despejados durante o período.

Na região de Vicorromasso, próxima à comuna de Rossiglione, foi visto o volume de 185 mm de água em apenas uma hora, quase o dobro das chuvas de 1º de setembro na cidade de Nova York após a passagem do furacão Ida.

Além da enorme quantidade de chuva, as tempestades na região foram responsáveis por uma série de enchentes e deslizamentos de terra e mais de meio milhão de descargas elétricas foram registradas. De acordo com a Associated Press, a cidade portuária de Savona foi a mais atingida e o rio que a atravessa transbordou.

Não há relatos de vítimas até esta quarta-feira, porém dezenas de pessoas precisaram ser retiradas e resgatadas nas regiões afetadas. As tempestades vieram de uma zona de baixa pressão que se aproximou do sudoeste do Mar Mediterrâneo, com níveis de umidade até 250% acima do normal.

As mudanças climáticas e o consequente aumento da temperatura estão entre as principais causas do aumento desses fenômenos. Apenas neste verão, inúmeras inundações ocorreram em países como China, Alemanha, Estados Unidos e Holanda. Pouco antes da tempestade cair sobre a Itália, termômetros mostravam 10 graus de temperatura acima da média.

Um novo estudo apresentado em julho deste ano concluiu que enchentes de grande escala como as que têm atingido a Europa podem se tornar muito mais comuns ao longo dos próximos anos. Segundo a pesquisa, existem chances de que esse tipo de evento ocorra com uma frequência 14 vezes maior até o final do século.