Colunistas de VEJA analisam os efeitos da visita de Lula à China

Na edição da semana da live Os Três Poderes, os colunistas Clarissa Oliveira, José Casado e Matheus Leitão analisam o impacto do encontro entre Lula e Xi Jinping, que ocorreu nesta sexta-feira em Pequim. Na reunião, o presidente brasileiro declarou que deseja aprofundar a relação entre os dois países. ‘Ninguém vai proibir que o Brasil aprimore sua relação com a China’, disse. Foram assinados quinze novos acordos comerciais.

A ofensiva do ministro da Justiça Flávio Dino contra as big techs, após série de ataques em escolas, também está entre os temas do programa desta sexta-feira, com apresentação do editor Ricardo Ferraz.