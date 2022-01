Colorado tem cenário de devastação após incêndio consumir mil casas

Mais de 1.000 construções foram destruídas pelos incêndios florestais que afetam o estado americano do Colorado desde o último dia 30. Até o momento, o desastre natural deixou ao menos 12 feridos e nenhuma vítima fatal.

“Foi um milagre ninguém ter morrido”, disse o governador do Colorado, Jared Polis, em entrevista de imprensa concedida na noite da última sexta-feira (31).

“As famílias tiveram minutos para colocar seus animais de estimação e filhos no carro e ir embora. É inimaginável”, completou.

Polis afirmou ainda o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aprovou uma declaração de desastre para a região, permitindo que residentes e empresas do Colorado tenham acesso a recursos de emergência mais facilmente.

Milhares de pessoas tiveram de ser evacuadas de Louisville e Boulder, que estão próximas às Montanhas Rochosas e de Denver, maior cidade do Colorado.

A origem dos incêndios florestais ainda não foi confirmada, mas as autoridades disseram que há suspeitas de estarem relacionados a problemas em linhas de transmissão de energia.

Impulsionados por ventos de 170 quilômetros por hora, as chamas se espalharam rapidamente. “Este é o tipo de fogo que não temos como combater”, afirmou Joe Pelle, xerife do condado de Boulder.

“Tivemos que retirar bombeiros de algumas das áreas afetadas porque não havia como parar o fogo”, disse Pelle.

As autoridades afirmaram que a mudança do tempo na sexta-feira, quando os ventos diminuíram e a chegada de uma nevasca amenizou a temperatura, fez com que as chamas fossem extintas.