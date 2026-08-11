Colômbia teve seu maior terremoto do século: veja os sismos mais mortais da América Latina

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O terremoto de magnitude 7,4 na Colômbia elevou o número de mortos para 240, tornando-se o mais forte do país neste século. Este evento trágico ressalta a vulnerabilidade da América Latina, uma região com intensa atividade geológica. A matéria detalha os 10 terremotos mais mortais registrados na história do continente.

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O número de mortos pelo terremoto de magnitude 7,4 que abalou a Colômbia, o mais forte registrado no país neste século, aumentou nesta terça-feira, 11. Autoridades afirmaram que ao menos 240 pessoas morreram na tragédia, que também deixou mais de 600 feridos, em especial devido ao colapso de dezenas de construções, sob as quais equipes de emergência ainda procuram pessoas soterradas.

O abalo sísmico, que ocorreu três dias após a posse de Abelardo De La Espriella como presidente, acontece na sequência de dois terremotos que atingiram a Venezuela em junho, matando mais de 5.000 pessoas.

A América Latina, situada sobre um conjunto de falhas geológicas, já sofreu alguns dos terremotos mais destrutivos do mundo. Confira aqui a lista de 10 dos abalos sísmicos mais mortais da região:

1. Haiti, 2010

Magnitude : 7,0

Número de mortos: 316.000

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Este foi o segundo mais mortal da história, perdendo apenas para o terremoto na província de Shaanxi, na China, em 1556, que causou a morte de cerca de 830.000 pessoas. O abalo sísmico atingiu principalmente a capital, Porto Príncipe, densamente povoada. Na época, a cidade carecia de infraestrutura para enfrentar os fortes tremores, o que contribuiu para o elevado número de mortes. Práticas de construção precárias, edifícios de concreto e a falta de serviços de resposta ao desastre facilitaram a propagação da tragédia.



2. Equador e Colômbia, 1868

Magnitude : 7,7

Número de mortos: 70.000

O desastre começou com um terremoto de menor intensidade no dia 15 de agosto. Na manhã seguinte, um sismo de magnitude 7,7 atingiu diversas cidades e deixou cerca de 40.000 mortos no Equador e 30.000 na Colômbia.

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3. Peru, 1970

Magnitude : 7,9

Número de mortos: 66.794

O terremoto causou o deslizamento de terra mais letal da história. A montanha mais alta do Peru se desestabilizou durante os tremores, o que causou a morte de milhares de pessoas. As cidades mais afetadas foram Yungay e Ranrahirca, atingidas por detritos arrastados pela massa de gelo glacial a uma velocidade de 335 km/h. Estima-se que 19.000 pessoas morreram em Yungay e apenas 2.500 sobreviveram. Até 70% de outras cidades, como Chimbote e Huaras, foram destruídas. Quase um milhão de pessoas ficaram desabrigadas

4. Equador, 1797 Magnitude : 8,3

Número de mortos: 40.000 Continua após a publicidade Abalo sísmico mais poderoso já registrado no Equador, o terremoto chegou a atingir o segundo nível mais alto na escala de intensidade Mercalli Modificada, que mensura os efeitos sentidos pelas pessoas. O terremoto provocou deslizamentos de terra e causou destruição generalizada em todo o Equador, incluindo Quito, Riobamba, Latacunga e Ambato.

Continua após a publicidade 5. Chile, 1939 Magnitude : 8,3

Número de mortos: 30.000 O terremoto atingiu a cidade de Chillán, no sul do país, e se tornou o mais mortal da história do Chile. Apesar do país ser conhecido pelo terremoto mais forte já registrado no mundo – de magnitude 9,5, em 1960 – foi esse abalo sísmico que marcou a memória chilena. Os tremores destruíram as cidades de Chillán e Concepción e contribuíram para a criação do primeiro código de construção antissísmico do Chile.

6. Venezuela, 1812

Magnitude : 7,7

Número de mortos: 26.000

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Segundo especialistas, o evento climático foi desencadeado por três terremotos que aconteceram ao mesmo tempo, próximos uns dos outros. O desastre destruiu cerca de 90% da capital venezuelana de Caracas e deixou milhares de mortos em Barquisimeto, Mérida, La Guaira e San Felipe. Na época da tragédia, a Venezuela estava em guerra contra a Espanha. Para as autoridades espanholas, o terremoto foi um castigo divino contra os revolucionários.

7. Arica, 1868

Magnitude : 8,5

Número de mortos: 25.000

A cidade, que antes pertencia o Peru e agora faz parte do Chile, foi destruída pelos abalos sísmicos. Os municípios de Arequipa, Moquegua, Mollendo e Ilo também foram afetados. A força dos tremores também provocou um tsunami que atingiu cidades portuárias peruanas e gerou ondas devastadoras até mesmo no Havaí e na Nova Zelândia.

8. Guatemala, 1976

Magnitude : 7,5

Número de mortos: 23.000

Além de atingir uma área densamente povoada, incluindo a capital da Guatemala, os tremores chegaram a provocar danos em pelo menos outros 100.000 quilômetros quadrados. Casas foram completamente destruídas e fortes sismos causaram mortes adicionais. Quase 1,2 milhão de pessoas ficaram desabrigadas.

9. Venezuela, 1797

Magnitude : N/A

Número de mortos: 16.000

O terremoto destruiu a cidade de Cumana e os arredores. Testemunhas relataram fortes ruídos subterrâneos e cheiro de enxofre antes dos tremores.

10. Argentina, 1861

Magnitude : N/A

Número de mortos: 14.000

O abalo sísmico destruiu a maioria dos edifícios, incluindo a Basílica de São Francisco, na cidade de Mendoza. Os lampiões a gás da época contribuíram para incêndios que se alastraram pelos escombros e duraram dias. O banco de dados de terremotos significativos não fornece a magnitude do tremor, mas outros registros estimam que ele atingiu magnitude 7,2.