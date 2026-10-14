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Colômbia inaugura embaixada em Jerusalém e adentra restrito grupo de países

Decisão do governo Espriella contrasta com ruptura promovida por seu antecessor, Gustavo Petro

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2026, 10h24
Vista de Jerusalém, em Israel
 (CNI/Reprodução)
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Colômbia inaugura embaixada em Jerusalém e adentra restrito grupo de países Priorize VEJA no Google

A Colômbia inaugurou nesta quarta-feira, 14, sua embaixada em Jerusalém, passando a integrar o restrito grupo de países que mantêm representação diplomática na cidade. A maior parte da comunidade internacional não reconhece a localidade como capital de Israel, e o status definitivo da região permanece em disputa.

A iniciativa cumpre uma promessa do presidente colombiano de extrema direita, Abelardo de la Espriella, que assumiu o cargo em agosto, e representa uma guinada na política externa do país. Em 2024, seu antecessor, o esquerdista Gustavo Petro, rompeu relações diplomáticas com Israel em protesto contra a ofensiva militar na Faixa de Gaza.

A cerimônia contou com a presença do chanceler israelense, Gideon Saar, e de seu homólogo colombiano, Omar Bula. “É um dado importante para o Estado de Israel. É também um dado importante para a cidade de Jerusalém”, celebrou Saar. Bula, por sua vez, afirmou que a iniciativa representa um passo concreto para restabelecer os laços bilaterais. “Uma relação que nunca deveria ter sido interrompida”, declarou.

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O chanceler colombiano também apontou a segurança como uma prioridade compartilhada pelos dois países. “A Colômbia enfrenta ameaças derivadas do terrorismo, do narcotráfico, da criminalidade transnacional organizada que afeta nossas comunidades (…) Nesse esforço, Israel é um parceiro estratégico, sempre foi e, de agora em diante, será com ainda mais ações e força acrescentada”, disse o embaixador.

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A decisão provocou a reação da Autoridade Palestina. Em comunicado, seu Ministério das Relações Exteriores condenou a iniciativa, classificando-a como uma violação do direito internacional e das resoluções das Nações Unidas e um ataque aos direitos nacionais do povo palestino.

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A maioria dos países mantém suas embaixadas em Tel Aviv, por considerar que o status definitivo de Jerusalém deve ser definido no âmbito de uma solução negociada para o conflito entre israelenses e palestinos.

Mudança de posição

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A decisão colombiana segue o exemplo dos Estados Unidos, que transferiram sua embaixada para Jerusalém em 2018, durante o primeiro mandato de Donald Trump. A cidade concentra instituições centrais do Estado israelense, como o Parlamento, a Suprema Corte e os gabinetes do primeiro-ministro. Desde então, Guatemala, Honduras, Paraguai, Fiji e Papua-Nova Guiné também transferiram suas representações diplomáticas para lá.

Na Argentina, o presidente Javier Milei, aliado de Israel e defensor de uma agenda ultraliberal, também prometeu transferir a embaixada do país para a cidade.

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O status de Jerusalém é um dos principais pontos de impasse no conflito entre israelenses e palestinos. Israel ocupa Jerusalém Oriental desde a Guerra dos Seis Dias, em 1967, e posteriormente anexou a região, de maioria árabe. Os palestinos reivindicam o território como capital de um futuro Estado independente, mas a anexação israelense não é reconhecida pela ampla maioria da comunidade internacional.

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