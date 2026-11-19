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Milhares de colombianos foram às ruas contra a polêmica reforma tributária do presidente Abelardo de la Espriella. O projeto busca conter o déficit fiscal ao ampliar a cobrança de imposto de renda sobre a classe média, gerando forte reação popular e críticas da oposição liderada por Gustavo Petro.

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Sindicatos junto com organizações colombianas protestam por todo o país nesta quinta-feira, 19, contra uma reforma tributária que pretende ampliar a cobrança do imposto de renda para pessoas mais pobres, avançada pelo governo de direita de Abelardo de la Espriella. A ação também aumenta as contribuições para a saúde da classe média e reduz o imposto de renda das empresas, entre outras medidas.

“Estou insatisfeito com as decisões que o senhor presidente tomou. Só as pessoas que têm poucos recursos econômicos sofrem”, disse à agência AFP Antonio Castañeda, um crítico de arte de 63 anos que participava da manifestação na capital.

Em outubro, De la Espriella assinou um decreto para regulamentar os protestos e flexibilizar o uso da força pelas autoridades, uma medida criticada por organizações de direitos humanos.

“Quem quiser protestar pacificamente pode fazê-lo, mas não vou aceitar bloqueios de vias nem terrorismo urbano, porque vamos responder com todo o rigor e a força do Estado”, advertiu o presidente.

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Reforma controversa

A reforma, atualmente em discussão no Congresso, busca aumentar a arrecadação do Estado em um momento em que a Colômbia enfrenta uma crise fiscal, com um déficit projetado para o próximo ano de 9,4% do PIB, semelhante ao do Brasil, o mais alto da América Latina, segundo dados do governo.

Diante das críticas, De la Espriella retirou da proposta inicial o aumento do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) sobre alimentos e produtos básicos, uma das medidas que haviam provocado maior rejeição.

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Outro ponto sensível é a proposta de reduzir o limite de renda a partir do qual o imposto é cobrado. Atualmente, o tributo se aplica a pessoas com rendimentos mensais superiores a cerca de 1. 419 dólares (R$ 8,4 mil) e, com a reforma, passaria a atingir quem recebe mais de aproximadamente 985 dólares (R$ 5,8 mil).

“Convido todos os cidadãos colombianos a sair às praças públicas neste 19 de novembro para lutar pela comida, pela vida, pela renda familiar, que está em perigo devido a um mau governo”, escreveu no X o ex-presidente Gustavo Petro, que entre 2022 e 2026 foi o primeiro presidente de esquerda do país e agora lidera a oposição.

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Insatisfação popular cresce

O protesto desta quinta-feira será a segunda grande mobilização desde que De la Espriella foi empossado, em 7 de agosto.

Em 14 de outubro, dezenas de milhares de pessoas protestaram contra o governo por diversas preocupações: consideram que os direitos humanos estão ameaçados pelas políticas de linha dura do governo para combater a criminalidade e temem retrocessos nas reformas sociais implementadas por Petro, como aumentos recordes do salário mínimo e benefícios para os trabalhadores, entre outras medidas.

De la Espriella, um advogado milionário de 48 anos, encerrou a política de “paz total” de seu antecessor e trava, com o apoio dos Estados Unidos, um combate frontal contra os grupos armados financiados pelo narcotráfico.

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O presidente alcançou um índice de aprovação de 48,3% nos primeiros 100 dias de governo, mas agora assumiu tendência de queda, segundo pesquisa AtlasIntel.