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Coliseu de Roma fecha após morte de trabalhador de 22 anos

Andrea Moretti caiu de cerca de 10 metros durante instalação de iluminação no antigo anfiteatro romano

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 10h12 | Atualizado em 23 set 2026, 10h46
Turistas passam pelo Coliseu, em Roma, na Itália. 17/07/2023
Turistas passam pelo Coliseu, em Roma, na Itália. 17/07/2023 (Riccardo De Luca/Anadolu Agency/Getty Images)
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Coliseu de Roma fecha após morte de trabalhador de 22 anos Priorizar nos meus resultados Google

O Coliseu de Roma, um dos principais pontos turísticos da Itália, ficará fechado nesta quarta-feira, 23, após um trabalhador morrer em um acidente no interior do monumento. Andrea Moretti, de 22 anos, caiu de cerca de 10 metros de altura enquanto trabalhava na instalação de um novo sistema de iluminação na arena.

A decisão de fechar o local por um dia foi determinada pelo ministro da Cultura italiano, Alessandro Giuli, como forma de respeito à vítima. O governo também ordenou a suspensão, por tempo indeterminado, de todas as obras e atividades de manutenção no Coliseu.

Inicialmente, as autoridades haviam anunciado apenas o fechamento do segundo nível do Coliseu, onde ocorreu o acidente. A medida provocou críticas da CGIL, uma das principais centrais sindicais da Itália, que pediu esclarecimentos sobre as circunstâncias da morte do trabalhador.

A primeira-ministra Giorgia Meloni também lamentou a morte de Moretti. Em comunicado, afirmou que a notícia da morte do trabalhador, descrito por ela como um profissional qualificado, causou “profundo choque e tristeza”.

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“Morrer aos 22 anos é inaceitável, ainda mais quando acontece no local de trabalho”, declarou a premiê.

Acidente ocorre menos de um ano após outra morte

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O acidente acontece menos de um ano depois da morte de outro trabalhador nas proximidades do Coliseu. Em novembro de 2025, um trabalhador romeno ficou preso durante horas sob os escombros após o desabamento parcial de uma torre medieval localizada perto do monumento.

Coliseu

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Construído no século I, o Coliseu foi o maior anfiteatro do Império Romano e recebeu combates de gladiadores, caçadas de animais e outros espetáculos públicos. A arena tinha capacidade para dezenas de milhares de espectadores.

Com cerca de 2.000 anos de história, o monumento é atualmente uma das principais atrações turísticas da Itália e recebe milhares de visitantes diariamente, especialmente durante a alta temporada.

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