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Colisão faz parte de sequência de acidentes ferroviários na Espanha em 2026; veja casos

País registrou quatro acidentes em apenas cinco dias em janeiro e uma colisão fatal em fevereiro, levando a greve de sindicato de maquinistas

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 13h11
Vista aérea de um descarrilamento de trem, com vagões brancos e marrons tombados ao longo da linha férrea. Equipes de resgate, incluindo bombeiros e ambulâncias, trabalham no local, com veículos de emergência estacionados em um campo gramado próximo. O logotipo da Guarda Civil espanhola aparece no canto superior esquerdo.
Dois trens colidiram na Espanha, deixando mortos e feridos - 28/10/2026 (HANDOUT / GUARDIA CIVIL/AFP)
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A colisão entre dois trens de alta velocidade na província de Toledo, no centro da Espanha, nesta quarta-feira, 28, se soma a uma série de acidentes ferroviários registrados no país em 2026. O choque deixou ao menos 68 mortos e dezenas de feridos, segundo um balanço do governo regional de Castilla-La Mancha. 

Antes do desastre desta quarta-feira, a Espanha havia registrado quatro acidentes em apenas cinco dias de janeiro e uma colisão entre um trem e um carro em fevereiro. Somados ao caso de Toledo, esses episódios totalizam ao menos seis ocorrências identificadas neste ano, quatro delas com mortes.

Em 18 de janeiro, um trem da empresa Iryo que viajava de Málaga para Madri descarrilou nas proximidades de Adamuz, na província de Córdoba, e invadiu a via por onde passava outro trem da estatal Renfe no sentido contrário. A colisão deixou mais de 40 mortos e centenas de feridos

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Dois dias depois, em 20 de janeiro, um trem da rede metropolitana Rodalies atingiu um muro de contenção que havia desabado sobre os trilhos durante fortes chuvas perto do município de Gelida, na Catalunha. Uma pessoa morreu e 37 ficaram feridas, segundo o governo espanhol. 

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Na mesma noite, outro trem descarrilou parcialmente após atingir uma pedra que caiu sobre a ferrovia entre Tordera e Maçanet-Massanes, também na Catalunha. Não houve feridos, e os passageiros foram retirados da composição.

Em 22 de janeiro, um trem de passageiros foi atingido pelo braço de um caminhão-guindaste nas proximidades de Cartagena, na região de Múrcia, deixando seis pessoas feridas. O trem não descarrilou, mas o tráfego precisou ser interrompido temporariamente. 

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A sucessão de acidentes levou o Semaf, sindicato de maquinistas da Espanha, a convocar uma greve nacional em janeiro para cobrar garantias de segurança na rede ferroviária. A entidade denunciava problemas nas condições da infraestrutura.

Em 12 de fevereiro, um novo acidente fatal ocorreu em Talavera de la Reina, também na província de Toledo. Um trem Alvia que fazia a ligação entre Madri e Badajoz atingiu um carro em uma passagem de nível. O motorista do veículo morreu, mas nenhum dos 206 passageiros do trem ficou ferido. 

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Colisão desta quarta

A colisão desta quarta-feira ocorreu por volta das 8h54, no horário local, a cerca de 150 quilômetros ao sul de Madri, e envolveu trens das companhias Iryo e Renfe. O acidente foi causado por uma falha no sistema de controle, segundo o governo espanhol.

Bombeiros, equipes de Proteção Civil e profissionais de saúde foram enviados ao local. O governo regional ativou seu plano de emergência e solicitou a atuação da Unidade Militar de Emergências. Também foi organizado um posto médico para triagem, primeiros socorros e encaminhamento dos feridos a hospitais.

+ Imagens aéreas mostram resgate após colisão de trens que deixou ao menos 64 mortos na Espanha

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As operações de resgate também mobilizaram bombeiros dos parques de Alcázar de San Juan e Orgaz, três helicópteros sanitários e duas unidades móveis de atendimento intensivo. Em entrevista à televisão espanhola, o prefeito de Urda, Manuel Galán, afirmou que a Proteção Civil solicitou a preparação de um pavilhão municipal para receber passageiros.

A Adif, responsável pela infraestrutura ferroviária espanhola, informou a interrupção da circulação na linha de alta velocidade entre Madri e a Andaluzia. A Renfe também anunciou a suspensão do tráfego entre a capital, Ciudad Real e a região andaluza. Até o momento, não há previsão de retomada.

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