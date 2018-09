Colisão entre dois trens deixa 18 mortos em Angola

Pelo menos 18 pessoas morreram em um grave acidente ferroviário na província de Namibe, no sudoeste de Angola, informaram nesta quarta-feira (5) os veículos de imprensa locais.

Além disso, as autoridades afirmaram que outras 14 pessoas ficaram feridas, 10 delas em estado grave.

O acidente aconteceu ontem, às 6h30 (hora local), na cidade de Bibala, quando dois trens se chocaram, segundo a agência estatal de notícias Angop.

As investigações apontam que a causa do acidente foi um erro humano no cálculo das distâncias entre os dois trens, já que eles circulavam pela mesma via.

O diretor da empresa responsável pela linha ferroviária, Caminho de Ferro de Moçamedes, Daniel Quipaxe, explicou que um dos trens transportava rocha e o outro se encarregava da manutenção da via.

Segundo o governador de Namibe, Carlos Rocha da Cruz, dois dos mortos são os maquinistas dos trens, um angolano e um chinês.

A circulação de trens entre as províncias de Namibe e Lubango está interrompida até que os trens sejam retirados dos trilhos.

O presidente de Angola, João Lourenço, utilizou o Twitter para lamentar o grave acidente: “Recebo com profunda consternação a notícia do acidente entre dois trens que circulavam na rota Lubango-Namibe”.

“Trata-se de um acontecimento trágico que deixa como consequência que várias famílias percam seus entes queridos”, completou o presidente.

De acordo com a imprensa local, este é o segundo acidente registrado na linha de Moçamedes este ano. Em fevereiro, um trem de carga descarrilou, mas não deixou mortos.

(Com EFE)