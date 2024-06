Colisão de trens na República Checa mata 4 pessoas e fere mais 27

Uma colisão frontal entre um trem de passageiros e outro de carga matou pelo menos quatro pessoas na República Checa, informaram autoridades locais nesta quinta-feira, 6. O acidente, que ocorreu na cidade de Pardubice, cerca de 100 km de Praga, também deixou outros 27 feridos.

O ministro do Interior checo, Vít Rakušan, disse que os trens colidiram nas últimas horas da noite de quarta-feira, e que nenhum dos feridos corre risco de vida.

A locomotiva de alta velocidade que transportava passageiros pertencia à empresa privada RegioJet. Os maquinistas de ambos os trens sobreviveram, segundo a agência de notícias local CTK.

O primeiro-ministro Petr Fiala classificou o acidente como uma grande tragédia e apresentou suas condolências às famílias dos mortos. Radim Jančura, proprietário da RegioJet, fez o mesmo, acrescentando que a sua empresa estava disposta a compensar os passageiros.

Estrangeiros entre os mortos

As equipes de resgate informaram que havia 380 pessoas a bordo dos vagões com destino à cidade de Kosice, no leste da Eslováquia, e depois para Chop, na fronteira com a Ucrânia. Pelo menos duas mulheres ucranianas morreram no acidente, informou o Ministério das Relações Exteriores do país em comunicado.

“Um funcionário do Consulado da Ucrânia em Brno (cidade checa) está no local e em contato constante com as agências de resgate e autoridades policiais”, afirmou a pasta em comunicado.

Investigação

O corredor de Pardubice, onde os comboios colidiram, é uma artéria vital para a malha ferroviária checa. O ministro dos Transportes checo, Martin Kupka, disse que a via principal entre Praga e a parte oriental do país precisou ser fechada enquanto as autoridades investigavam a colisão. O trajeto foi parcialmente reaberto nove horas depois do acidente, mas a empresa ferroviária estatal, Czech Railways, aconselhou a população a evitar a rota durante todo o dia.

Martin Drápal, porta-voz de uma agência estatal que investiga acidentes de trem, disse que o maquinista da locomotiva que transportava passageiros não conseguiu frear em um sinal de parada. Não ficou claro, porém, se isso foi causado por erro humano ou por um problema técnico.