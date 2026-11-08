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Colisão de trens deixa sete mortos e mais de 100 feridos no Egito; veja vídeo

Presidente Abdel Fattah al-Sisi ordenou investigação e responsabilização de 'todos os que forem considerados negligentes'

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 nov 2026, 16h37
Vagões de trem destruídos e amassados após um acidente, com um guindaste amarelo ao fundo e palmeiras sob um céu nublado ao entardecer
Destroços da colisão de dois trens ao sul do Cairo, no Egito. 08/11/2026 (Fareed Kotb/Anadolu/Getty Images)
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Uma colisão de dois trens deixou ao menos sete mortos e mais de 100 feridos ao sul do Cairo, capital do Egito, neste domingo, 8. Segundo o Ministério dos Transportes do país, um trem que partiu de Gizé rumo a Fayoum bateu na traseira de outro que seguia para a província de Aswan, causando o descarrilhamento de vários vagões. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

No X, antigo Twitter, o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, afirmou que acompanha “com grande preocupação as consequências da colisão de trens” e expressou suas “mais profundas condolências às famílias daqueles que perderam suas vidas, juntamente com meus sinceros votos de rápida recuperação aos feridos”. Ele também disse que ordenou que “agências estaduais providenciem o atendimento médico necessário, investiguem prontamente as circunstâncias do acidente e responsabilizem todos os que forem considerados negligentes”.

Uma autoridade ferroviária informou à agência de notícias Reuters que equipes de emergências estão retirando os destroços dos veículos para restabelecer o funcionamento da linha Cairo-Alto Egito. Não há, contudo, previsão de normalização dos serviços. Acidentes ferroviários são comuns no país, dono de uma das redes de trens mais antigas da região. No pior desastre da história egípcia, um incêndio atingiu sete vagões e matou 360 pessoas em um trem superlotado, também ao sul da capital, em 2002.

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