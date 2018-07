Colisão de 2 aviões de pequeno porte deixa 3 mortos na Flórida

Pelo menos três pessoas morreram na colisão de dois aviões de pequeno porte na região de Everglades, na Flórida, informou a imprensa local nesta terça-feira (17).

As autoridades ainda não deram detalhes sobre o acidente nem o número de pessoas que estavam nas aeronaves que colidiram pouco depois do meio-dia. Segundo a Administração Federal da Aviação, o acidente aconteceu a 14 quilômetros do Aeroporto Executivo de Miami.

Imagens do canal Sky 10 mostraram a fuselagem dos pequenos aviões, muito perto uma da outra, e equipes de bombeiros e de policiais ao lado dos destroços.

O prefeito de Miami-Dade, Carlos Giménez, disse ao jornal Miami Herald que três pessoas morreram.

As aeronaves pertenciam à Dean International, uma escola de pilotos que registrou vários acidentes no passado, o mais recente em maio deste ano, de acordo com o Local 10 News. Um dos aviões parece ser um Cessna monomotor e o outro um Seneca bimotor.

(Com EFE)