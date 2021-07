Coincidindo com Olimpíada, Japão declara estado de emergência em Tóquio

O primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, decidiu nesta quinta-feira, 8, voltar a declarar o estado de emergência na região de Tóquio, um alerta que vigorará até 22 de agosto e coincidirá com a realização dos Jogos Olímpicos, que terão sua cerimônia de abertura em 23 de julho.

O estado de emergência entrará em vigor na segunda-feira, 12 de julho, para impedir o aumento de casos de Covid-19 na capital, em meio a temores de uma possível quinta onda de casos.

Na prática, a medida não representa mudanças significativas em relação à situação atual, além de um aumento das restrições para estabelecimentos comerciais. No entanto, coloca pressão sobre a decisão dos organizadores dos Jogos Olímpicos a respeito da presença de público.

Tóquio registrou nesta quinta-feira 896 novos casos de Covid-19, após contabilizar 920 na quarta, uma cifra que não registrava desde maio, quando o estado de emergência anterior ainda vigorava nas áreas mais populosas do território.

Ao todo, o país soma cerca de 812.000 casos, incluindo 14.848 mortes.

O governo também decidiu estender o nível de alerta na região de Okinawa, no sudoeste do país e onde já estava ativo, e manter certas restrições nas províncias de Chiba, Saitama e Kanagawa, próximas a Tóquio e onde também serão realizadas competições dos Jogos. Na província de Osaka (oeste), as medidas também serão mantidas, enquanto em outras cinco (Hokkaido, Kyoto, Aichi, Hyogo e Fukuoka) elas serão suspensas a partir de segunda-feira.

Presença do público

A nova declaração de emergência sanitária, a quarta para Tóquio, pode afetar a presença do público nas instalações esportivas olímpicas da capital e dos arredores.

Os organizadores do evento nunca descartaram a realização de competições a portas fechadas devido à situação epidêmica, mas anunciaram recentemente que pretendiam permitir a entrada de até 10.000 espectadores ou metade da capacidade das instalações.

As autoridades agora estariam considerando reduzir o número para 5.000 ou até zero, ou realizar a portas fechadas os eventos que começam depois das 21h, incluindo as cerimônias de abertura e encerramento, de acordo com informações da imprensa local.

Representantes do comitê organizador japonês, dos Comitês Olímpico e Paralímpico Internacionais e das autoridades de Tóquio e do governo japonês devem se reunir ainda nesta semana para discutir o assunto e tomar uma decisão.

O governo japonês planejava inicialmente manter certas restrições sem declarar o nível máximo de alerta durante a competição esportiva internacional, que foi adiada por um ano devido à pandemia, mas foi forçado a mudar de posição devido ao forte aumento de infecções na capital.

De qualquer forma, os anfitriões já decidiram vetar a entrada de visitantes vindos do exterior durante os Jogos, dentro das rígidas restrições fronteiriças que o Japão aplica há meses devido à pandemia.

Por essa razão, os Jogos serão realizados no formato de “bolha”, que obriga os atletas e demais participantes estrangeiros a cumprirem rígidos protocolos de testes, restrição de movimentos e medidas preventivas como o uso de máscara, além da recomendação de se vacinar antes de viajar para o Japão.