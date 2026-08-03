Só hoje no Abril Day: assine 4 Revistas Impressas por R$ 32,90/mês!
Mundo

Coalizão de 25 estados processa Trump por nova rodada de tarifas

Governos estaduais contestam na Justiça taxas impostas a produtos de 60 parceiros comerciais, incluindo o Brasil e a União Europeia

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 17h47 | Atualizado em 4 ago 2026, 13h46
Continua após publicidade
Coalizão de 25 estados processa Trump por nova rodada de tarifas Priorizar nos meus resultados Google

Um grupo de 25 estados americanos governados pelo Partido Democrata entrou na Justiça nesta segunda-feira, 3, para tentar barrar a mais recente rodada de tarifas de importação anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A ação foi apresentada na Corte de Comércio Internacional, em Nova York, e contesta as taxas aplicadas a produtos de 60 parceiros comerciais, incluindo a União Europeia e o Brasil.

O processo, divulgado pelo gabinete do procurador-geral do Oregon, Dan Rayfield, sustenta que as medidas prejudicam consumidores, empresas e economias locais ao elevar o custo de produtos importados.

A ofensiva judicial se soma a outras ações movidas nas últimas semanas por pequenas empresas americanas, que também recorreram aos tribunais para impedir a entrada em vigor das novas tarifas.

Anunciadas pelo governo em 24 de julho, as tarifas variam entre 10% e 12,5% e, segundo a Casa Branca, têm como objetivo pressionar países que, na avaliação de Washington, não fazem o suficiente para impedir a exportação de produtos fabricados com trabalho forçado. As novas alíquotas entraram em vigor logo após o fim da validade da tarifa global de 10% que incidia sobre as importações.

Siga
Continua após a publicidade

Em nota, Rayfield afirmou que Trump insiste em adotar medidas que já foram alvo de derrotas judiciais.

“Mesmo depois de perder na Justiça em todas as etapas, Trump tenta mais uma vez provocar instabilidade para as famílias trabalhadoras e para as empresas de Oregon. Quem está pagando o preço dessas tarifas ilegais somos nós, e não os governos estrangeiros”, afirmou.

Continua após a publicidade

Procurada, a Casa Branca não respondeu de imediato ao pedido de comentário sobre a nova ação.

O terceiro round na Justiça

A ação desta segunda-feira não é a primeira tentativa dos estados de barrar a política tarifária de Trump. Em fevereiro, a Suprema Corte americana decidiu que a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA) não autoriza o presidente a impor tarifas unilateralmente a parceiros comerciais, invalidando o principal pilar da política comercial de Trump e obrigando o governo a devolver valores cobrados de importadores.

Continua após a publicidade

A reação de Trump à derrota foi intensificar a disputa comercial: o presidente chegou a criticar publicamente os ministros da Corte e, em seguida, impôs uma tarifa global temporária de 10% com base em uma autoridade legal diferente — a Seção 122 da Lei de Comércio de 1974 —, que, assim como a IEEPA, nunca havia sido usada antes por nenhum presidente para impor tarifas e só pode durar até cinco meses sem aprovação do Congresso.

Essa tarifa também foi considerada ilegal pelo Tribunal de Comércio Internacional dos EUA, mas seguiu em vigor enquanto o governo recorria — até expirar à meia-noite de 24 de julho.

Continua após a publicidade

Na mesma data, entrou em vigor a nova cobrança, agora baseada na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, dispositivo voltado a combater práticas econômicas desleais ou discriminatórias por parte de outras nações. As tarifas impostas em julho afetam mais de 99% das importações dos EUA.

Diferentemente da IEEPA e da tarifa temporária da Seção 122, a Seção 301 já havia sido usada por presidentes anteriores.

Continua após a publicidade

 

Publicidade
TAGS:
Democratas
Donald Trump
Estados Unidos
tarifa
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 50% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).