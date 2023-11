Civis em Gaza devem ser protegidos, diz Blinken em Israel

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, se reuniu com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e com o presidente do país, Isaac Herzog, para buscar “medidas concretas” para minimizar os danos aos civis em Gaza.

O principal diplomata do governo americano reiterou o apoio da Casa Branca a Israel, mas disse que tudo deve ser feito para proteger “civis apanhados no fogo cruzado criado pelo Hamas”, que inaugurou a atual guerra com um brutal ataque ao Estado israelense no dia 7 de outubro.

Anteriormente, as Forças de Defesa de Israel (FDI) disseram que haviam “completado o cerco à Cidade de Gaza”, maior faixa urbana do enclave palestino, e que estavam atacando a infraestrutura do grupo terrorista Hamas.

Blinken também reiterou que Israel tem o direito de se defender, mas sugeriu que o impacto aos civis de Gaza – mais de 9 mil já morreram devido a implacáveis ataques aéreos, segundo autoridades de saúde controladas pelo Hamas – pode representar excessos.

“Apoiamos fortemente Israel. O país tem o direito e a obrigação de se defender e de garantir que os acontecimentos de 7 de outubro nunca mais aconteçam”, afirmou Blinken em coletiva de imprensa. “Mas a forma como Israel faz isso é importante”, completou.

O diplomata americano também disse ser crucial a entrada de mais ajuda humanitária no território palestino, acrescentando que tanto Estados Unidos quanto Israel compartilham o objetivo de trabalhar juntos nessa questão.

Além disso, Blinken ressaltou que o governo americano estava pensando “a todos os momentos em nossos reféns”.

“Estamos determinados a fazer tudo o que pudermos para trazê-los [os cativos] de volta em segurança para estarem com as suas famílias e entes queridos”, disse ele.

Assim que a reunião entre Biden e Netanyahu terminou em Tel Aviv, a mídia local afirmou que não houve mudança na decisão do governo israelense de não permitir a entrada de combustível na Faixa de Gaza, citando o gabinete do primeiro-ministro. Alguns veículos chegaram a afirmar que o assunto “não foi abordado” no encontro.

Israel resiste à crescente pressão para permitir a entrada de combustível no enclave palestino, justificando que o grupo terrorista Hamas tem saqueado os abastecimentos humanitários para seu próprio uso.

Blinken viajou a Tel Aviv um dia depois do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, defender uma pausa humanitária no conflito para levar ajuda a Gaza.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, esclareceu que tal pausa seria “temporária, localizada e focada em um objetivo ou objetivos específicos”, como a entrada de ajuda humanitária e a saída de pessoas do território.

Tanto Israel como os Estados Unidos rejeitaram um cessar-fogo total, que, segundo eles, daria mais tempo ao Hamas para se organizar e reabastecer o arsenal.