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Cirurgia do papa Leão XIV foi bem-sucedida e ‘conforme o planejado’, diz Vaticano

Pontífice deve permanecer internado por cerca de uma semana após retirada de nódulo pulmonar

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 15h45 | Atualizado em 13 out 2026, 15h50
Um homem de meia-idade, careca e sorridente, vestindo uma batina branca e solidéu, acena com a mão direita. Ele tem um anel no dedo anelar e um cordão prateado no pescoço. O fundo é desfocado e claro, sugerindo um ambiente externo ensolarado
Papa Leão XIV  (Filippo Monteforte/AFP)
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O papa Leão XIV passou por uma cirurgia bem-sucedida nesta terça-feira, 13, para retirar um pequeno nódulo no pulmão. Segundo comunicado divulgado pelo Vaticano, a intervenção foi concluída “conforme o planejado”. O pontífice, de 71 anos, já retornou a seu quarto no Hospital Universitário Agostino Gemelli, em Roma, onde deve permanecer internado por cerca de uma semana.

O sumo pontífice, de 71 anos, chegou ao centro médico às 13h10 locais (8h10 de Brasília) após cumprimentar fiéis que estavam no Vaticano pela janela do veículo em que foi levado ao Hospital Gemelli, onde tradicionalmente os papas são atendidos.

A maioria dos nódulos pulmonares é benigna, ou seja, não cancerígena, mas uma pequena porcentagem deles pode ser um sinal precoce de câncer de pulmão. Eles “podem corresponder a toda uma série de lesões benignas — inflamatórias, infecciosas, autoimunes ou congênitas — ou então ser malignos”, segundo o professor Federico Venuta, diretor do serviço de cirurgia torácica do Hospital Policlinico Umberto I de Roma. Mesmo se o nódulo não for benigno, o prognóstico do papa seria “muito positivo” devido à detecção precoce em exames de rotina, acrescentou o especialista.

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Este foi o primeiro alerta de saúde para o papa americano desde sua eleição como líder da Igreja Católica, em 8 de maio de 2025. Com um bom estado de saúde, ele é fã de esportes, em particular o tênis, que continua praticando regularmente.

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Espera-se que sua recuperação dure uma semana e não deva afetar sua turnê, de 6 a 17 de novembro, pela América Latina. Embora o religioso tenha nascido em Chicago, nos Estados Unidos, passou mais de 20 anos no Peru, país do qual também tem a nacionalidade e onde é aguardado com grande expectativa.

Anúncio da intervenção

No domingo, ao final da Oração do Angelus, Leão XIV anunciou que o nódulo foi detectado “em uma fase muito inicial” durante exames médicos recentes, uma informação que surpreendeu os fiéis reunidos na Praça de São Pedro e os católicos de todo o mundo.

“Os médicos consideram conveniente intervir e, portanto, seguindo os conselhos deles, decidi me submeter a uma operação para removê-lo”, explicou o pontífice.

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+ O que se sabe sobre a cirurgia do papa Leão XIV

A declaração representou uma transparência pouco habitual no Vaticano, onde a comunicação sobre a saúde dos papas é tradicionalmente muito controlada, apesar dos esforços de seu antecessor, Francisco, falecido em abril de 2025, por uma abertura maior.

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O secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, afirmou que “ninguém esperava por isso”, mas que o problema foi detectado rapidamente. Ele disse ter encontrado o papa “sereno” na noite de segunda-feira. O cardeal japonês Tarcisio Isao Kikuchi, que também se reuniu com o pontífice, declarou que ele estava “muito tranquilo, como sempre”.

Agenda cancelada

Todas as audiências do papa foram canceladas até 20 de outubro, incluindo uma grande missa na quarta-feira para o encerramento de uma assembleia mundial sobre a família na qual Leão XIV será substituído pelo novo decano dos cardeais, o filipino Luis Antonio Tagle.

A legislação da Igreja Católica não prevê mecanismos especiais em caso de doença do papa, cujo mandato é vitalício.

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O pontífice ficará internado em uma suíte especial no último andar do Gemelli, equipada com uma pequena capela, uma cozinha e uma sala de reuniões para a equipe médica, onde Francisco foi hospitalizado algumas semanas antes de sua morte.

Marco Scarci, especialista em cirurgia torácica no Reino Unido, declarou à agência de notícias AFP que não se trata de “uma operação particularmente arriscada” e que espera que o papa se recupere rapidamente, embora “possa levar até três meses para recuperar o nível de forma física anterior à operação”.

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