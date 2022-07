Cinemas do Reino Unido banem jovens de terno das sessões de Minions 2

Alguns cinemas do Reino Unido estão proibindo a entrada de adolescentes vestindo ternos nas sessões do filme Minions 2: A Origem de Gru, devido ao comportamento desordeiro alimentado pela hashtag GentleMinions, do TikTok.

Vídeos espalhados pelas redes sociais mostram jovens se reunindo em grupos para gritar e jogar coisas na plateia durante as exibições dos filmes, acumulando milhões de visualizações. O objetivo da vestimenta e do comportamento é copiar o personagem principal, Gru, e suas características.

#GentleMinions movement is a viral TikTok trend right nowpic.twitter.com/NmgfXjkbjg — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) July 4, 2022

O estúdio responsável pelo longa, a Universal Studios, endossou a tendência e disse por meio do Twitter que “estava amando todos que estavam indo de terno nas sessões de Minions 2”. A maioria desses adolescentes estão comemorando que “a espera de cinco anos finalmente acabou”, devido ao tempo de lançamento do último filme da franquia.

Por conta disso, muitos cinemas precisaram cancelar algumas sessões devido ao “comportamento extremamente ruim dos jovens”, que inclui atos de vandalismo, arremesso de objetos e abuso de funcionários.

Como solução, algumas redes publicaram anúncios dizendo que não iriam mais permitir a entrada de jovens e crianças vestidas de terno desacompanhados dos pais.

The Gentleminions TikTok trend is insane pic.twitter.com/68xpeeorB6 — Ed Barnes (@edbarnesjourno) July 3, 2022

A famosa franquia teve início em 2010 com o filme Meu Malvado Favorito, que acompanhava o supervilão Gru com seu exército de minions amarelos, que logo se tornaram extremamente populares na cultura pop e renderam uma série de memes na internet.

O mais recente longa, Minions 2: A Origem de Gru, estreou em primeiro lugar na bilheteria brasileira e acompanha o protagonista ainda criança tentando entrar para um grupo de supervilões.