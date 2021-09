Cinco histórias inéditas e dramáticas de quem sobreviveu ao 11 de Setembro

“Só lembro que me trouxeram seu corpo e ele estava coberto até em cima. Lembro-me de apenas beijá-lo na bochecha e sussurrar em seu ouvido e dizer a ele que eu sempre o amaria e que faria com que Brianna [nossa filha] soubesse de sua importância. Ela saberia que ele era um homem maravilhoso e que faria parte de nossas vidas para sempre”.

“Então me disseram: Aparentemente … alguém que se jogou do prédio caiu sobre Danny quando ele e seu grupo estavam indo para a Torre Sul. Partiu sua testa ao meio, quebrou seu nariz, quebrou a órbita do olho, quebrou seu pescoço”.

“Brian me buscou. Não falamos nada durante o trajeto, mas não havia um carro na rua, só nós. Foi assustador. Chegamos ao hospital e as enfermeiras e médicos estavam do lado de fora. Eu corri para dentro. Todos os companheiros do Corpo de Bombeiros estavam no corredor, e seu chefe, Jinkowski, apenas olhou para mim.

Pelo que eu soube, quem acabou se chocando contra ele foi uma mulher. As pessoas me perguntaram: “Você não ficou com raiva?” Respondi assim: “Você está brincando comigo? Quais foram os últimos pensamentos dessa mulher?”

“Ao mesmo tempo, ele estava indo para a Torre Sul. A Torre Sul desabou. Ele iria morrer de uma forma ou de outra naquele dia”.

Bill Spade

Bill Slade, bombeiro de Staten Island, na Grande Nova York, foi o único dos 12 homens de plantão no seu quartel a sobreviver ao 11 de setembro.

“Lembro de entrar pela porta do quartel naquela manhã. O rádio estava no máximo. Havia cheiro de café fresco com baunilha e uma dúzia de bagels à mesa. Portanto, sem nem mesmo olhar muito, sabia que meus colegas Doug e Nicky estão trabalhando e que Joe está fazendo torradas francesas. Lembro de dizer a ele: “Joe, quero a primeira torrada que ficar pronta, preciso provar isso”

“Aí recebemos um telefonema de um bombeiro de folga. Ele me diz: “Bill, acabei de ver um avião atingir o World Trade Center.”

“Ele diz que parece que vai ser algo grande. “É melhor você sair também.” Eu coloquei meu equipamento. Certifique de que tinha tudo o que precisava: duas boas lanternas, uma corda resistente. Mas ao chegar lá, não pude acreditar no que estava vendo. Corpos estavam caindo bem na nossa frente. Uma senhora caiu gritando, espatifando-se no chão”.

“Lembro de um homem e uma mulher que se jogaram lá de cima juntos, abraçados. Eles caíram daquele jeito, e ficaram mortos na rua naquela posição”. Lauren Manning