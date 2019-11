Cinco brasileiros eleitos para cargos públicos em votação regional nos EUA

Pelo menos cinco brasileiros foram eleitos para cargos públicos nas eleições regionais de Massachusetts, nos Estados Unidos, realizadas nesta terça-feira 5.

Na cidade de Framingham, a menos de 40 quilômetros a oeste da capital Boston, as brasileiras Margareth Shepard e Priscila Sousa foram eleitas, respectivamente, para Câmara Municipal e para um comitê escolar.

Shepard estava concorrendo à reeleição. No final de 2017, ela foi ganhou sua primeira eleição e se consagrou como a primeira vereadora brasileira nos Estados Unidos.

Em depoimento a VEJA, ela contou sua trajetória no país como faxineira até se tornar vereadora. “Política não é meio de vida. Eu, por exemplo, jamais deixei de ser faxineira. Continuarei com a mão na massa”. disse.

Os brasileiros Stephanie Martins e Marcony Almeida, de Maceió, também conseguiram se eleger na cidade de Everett, que fica 70 quilômetros ao norte de Boston.

Martins conquistou um lugar na Câmara Municipal como vereadora e Almeida ganhou o pleito para integrar o comitê escolar da cidade. Assim como Priscila Sousa, Marcony não enfrentou nenhum concorrente.

Além dos quatro, Rita Mendes foi eleita vereadora em Brockton, cidade de quase 100.000 habitantes ao sul de Boston.

Conhecido por sediar algumas das melhores universidades do mundo, como a Universidade de Harvard e o Massachusetts Institute of Technology (MIT), o estado de Masschusetts é um dos mais ricos dos Estados Unidos, com o segundo maior PIB per capita do país em 2018 — atrás apenas de Nova York.

Embora os resultados sejam preliminares, os órgãos municipais responsáveis pelos pleitos em Framingham, Everett e Brockton confirmaram a VEJA que a divulgação oficial deve diferir em número de votos, mas não o suficiente para alterar a eleição dos cinco brasileiros.