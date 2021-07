Cidades pelo mundo também registram atos contra governo Bolsonaro

O sábado foi marcada por manifetações contra o governo de Jair Bolsonaro por todo o país e também em capitais e grandes metrópoles pelo mundo. Nova York, Lisboa, Berlim, Viena, Bruxelas, Paris, Londres e Tóquio foram algumas das cidades que receberam os atos.

Nos protestos, os manifestantes pedem o impeachment do presidente e criticam a gestão do governo da pandemia de Covid-19. No Brasil, os atos foram previstos em pelo menos 405 cidades em todos os estados.

Em Londres os manifestantes saíram do Parlamento e caminharam até a embaixada do Brasil. O grupo gritava palavras de ordem e carregava cartazes e bastões de fumaça.

Em Berlim o ato aconteceu em frente ao Portão de Brandemburgo. Na Potsdamer Platz, onde centenas de alemães se reuniram para a Parada LGBT, os manifestantes também exibiram faixas com pedidos de impeachment contra Bolsonaro. Também na Alemanha, um protesto foi organizado em Freiburg.

Em Lisboa os manifestantes organizaram uma intervenção artística na Praça Luís de Camões. Os organizadores penduraram faixas e cruzes de papel, em homenagem aos mais de 500.000 mortos pela Covid-19 no Brasil.

Em Nova York os manifestantes se reuniram na Union Square. Atos também foram organizados em cidades da Espanha, da França, Bélgica e no Japão, onde acontecem as Olimpíadas 2021.