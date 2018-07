Cidadão americano é processado nos EUA por ser militante do EI

Um cidadão dos Estados Unidos, de 28 anos, foi capturado no norte da Síria pelas forças do governo sob acusação de lutar pelo Estado Islâmico (EI), informou o jornal The New York Times ontem (19), adicionando que o homem será levado de volta a território americano para ser processado.

Ibraheem Musaibli, que é de Dearborn, no estado do Michigan, foi capturado este mês pelas Forças Democráticas da Síria, apoiadas pela coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos, enquanto tentava fugir do vale do rio Eufrates, um dos últimos focos de controle islâmico no país.

Depois de partir para a Síria, Musaibli enviou uma série de mensagens de texto para sua família, nas quais ele confirmava sua intenção de se juntar ao EI. Alguns anos depois, ele se desiludiu com os militantes e sua família tentou negociar seu retorno para os Estados Unidos com o FBI, em troca de sua rendição.

Musaibli recusou a oferta e as negociações fracassaram. Agora, o homem foi transferido para uma instalação de detenção, onde foi identificado como membro do grupo militante por outro detento.

As autoridades pretendem levá-lo de volta aos Estados Unidos para que ele seja processado, assim como uma mulher do estado de Indiana que também foi detida da operação. Identificada como Samantha Elhassani, as autoridades afirmam que ela viajou para a Síria com os quatro filhos e o marido, um membro do EI que morreu durante um combate.

Depois disso, ela e os filhos foram para um campo de refugiados controlado pelas forças sírias, mas acabaram sendo detidos. Uma das crianças – um menino de 10 anos – havia aparecido em uma propaganda do grupo militante, levantando suspeitas de que ele pudesse ter sido radicalizado.

Em setembro passado, as forças de coalizão capturaram outro americano em um posto de controle na zona de batalha, mas o Departamento de Justiça decidiu que não havia provas admissíveis suficientes para processá-lo.

No caso de Musaibli e de Elhassani, as autoridades acreditam que os dois já foram indiciados em processos sob segredo de justiça.