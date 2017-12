Ciclone Ockhi mata 39 e deixa 167 desaparecidos na Índia

Segundo o Ministério do Interior da Índia, 39 pessoas morreram e outras 167 estão desaparecidas após a passagem do ciclone Ockhi. A tempestade já se afastou do país, mas o governo mantém o alerta vermelho ativado.

As chuvas torrenciais e os ventos de até 130 quilômetros por hora causaram inundações e provocaram cortes nas linhas de energia e de telefonia na região sul do país desde a semana passada. Milhares de pessoas precisaram deixar suas casas e cerca de 9.000 indianos tiveram de se alojar em abrigos do governo para escapar dos fortes ventos e das inundações.

No Estado de Kerala, 35 pescadores desapareceram no mar durante a passagem do ciclone. O governo local está realizando uma operação de resgate. Escolas e faculdades dos estados de Maharashtra, Tamil Nadu e Kerala foram fechadas, como medida preventiva.

A costa indiana é vulnerável às tormentas sazonais, que podem causar imensos danos de abril a dezembro. Em 1999, um ciclone matou mais de 8.000 pessoas no Estado de Odisha, no leste do país.

O Ockhi também passou pelo Sri Lanka. Ao menos onze pessoas morreram e outras cinco estão desaparecidas no país.

(com AFP e EFE)