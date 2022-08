Chuva recorde deixa ao menos 8 mortos na capital da Coreia do Sul

Ao menos oito pessoas morreram na Coreia do Sul depois que chuvas recordes atingiram a capital Seul durante a noite de segunda-feira, 8. Segundo autoridades locais, ao menos seis pessoas ainda seguem desaparecidas nesta terça, em meio a um cenário de caos: ruas se transformaram em rios, vários veículos ficaram sob água e estações de metrô foram inundadas.

Chuvas intensas foram registradas nos arredores da província de Gyeonggi e da cidade portuária de Incheon, segundo a agência de notícias Yonhap. Em apenas uma hora, a precipitação no distrito de Dongjak ultrapassou 141,5 mm, a tempestade mais forte da região em 80 anos.

Dois adultos e um adolescente de 13 anos morreram afogados no sul da capital, no distrito de Gwanak, em um apartamento subterrâneo, um “banjiha flat”, como o retratado no filme coreano ‘Parasita’. Outra mulher também faleceu da mesma maneira dentro de sua casa, perto do distrito de Dongjak.

Um funcionário do setor público morreu enquanto limpava pneus caídos, depois de entrar na água que havia sido eletrificada por linhas de energia danificadas, segundo o Ministério do Interior. E três pessoas foram encontradas em escombros: uma em uma estação de ônibus que desmoronou e duas em um deslizamento de terra na cidade vizinha de Gwangju.

강남역 미쳤다 서울 비 폭우 와서 천둥번개 심하니까 건물들 불이 번쩍거리다 한번에 다 꺼짐. 나머지 건물들도 정전되면 깜깜할텐데. 빨리 집에 가세요. 밍기적 거릴수록 손해임 pic.twitter.com/yL7ha4Ba6t — 하트누름X (@cheongmeong_ob1) August 8, 2022

A administração meteorológica da Coreia emitiu alertas de chuva forte na capital e na área metropolitana, bem como em partes da província de Gangwon e Chungcheong. É esperado que a forte precipitação na região central do país continue até pelo menos quarta-feira, 10. O governo também emitiu alertas de calor nas províncias do leste sul-coreano.

O presidente do país, Yoon Suk-yeol, ordenou a retirada de moradores de áreas de alto risco e incentivou as empresas a ajustar os tempos de deslocamento de seus funcionários.

“Nada é mais precioso do que a vida e a segurança. O governo gerenciará minuciosamente a situação de chuva forte com a sede central de medidas de segurança contra desastres”, afirmou o presidente.

How can you fight against nature?pic.twitter.com/MNeXao5ZPN — Raphael Rashid (@koryodynasty) August 8, 2022

Intensos eventos de precipitação em todo o mundo têm aumentado por causa das mudanças climáticas causadas pelo homem. Segundo cientistas, uma atmosfera mais quente é capaz de reter mais umidade e produzir chuvas mais pesadas. A temperatura na Coreia do Sul aumentou cerca de 2°C, no século passado – mais rápido que a média global.

Segundo relatório da Agência Internacional de Energia, a média anual de precipitação na Coréia tem aumentado e pode chegar a 172,5 milímetros até o final do século se as emissões de gases de efeito estufa não forem reduzidas.