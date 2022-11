Chineses se revoltam contra lockdowns após surto de Covid; Veja vídeo

Moradores da cidade de Guangzhou, no sul da China, desafiaram o lockdown instaurado na região por conta de um novo surto de Covid-19.

Imagens que circulam nas rede sociais nesta terça-feira, 15, mostram manifestantes derrubando barricadas destinadas a confiná-los em suas casas e tomando as ruas.

https://twitter.com/disclosetv/status/1592202219499450370?s=20&t=Is1AKeHStRL1qNe2SQAicA

O protesto teria ocorrido na segunda-feira 14, no distrito de Haizhu do centro industrial, que está sob um bloqueio cada vez mais restritivo desde 5 de novembro, como o epicentro do surto da doença.

+ Turistas ficam presos na Disney de Xangai após lockdown contra Covid

Continua após a publicidade

Não está claro quantas pessoas estavam envolvidas no protesto, ou quanto tempo durou. Postagens relacionadas foram rapidamente apagadas da internet chinesa pelos censores do governo.

De acordo com a rede de notícias americana CNN, a administração de Haizhu informou que a área ainda estava “em grande parte fechada” nesta terça-feira, 15. As autoridades locais não deram mais detalhes sobre as manifestações na região.

+ Pequim intensifica restrições da Covid após casos quadruplicarem

O protesto de rua – um evento extremamente raro na China, onde as autoridades mantêm um controle rígido sobre a críticos – parece mais um sinal da crescente raiva e desespero do público pelas rigorosas política de Covid-Zero do governo.

+ Em meio a tensões, Biden e Xi sinalizam abertura para reparar diplomacia

As cenas em Guangzhou, que relataram mais de 5.100 novos casos de Covid na terça-feira – a grande maioria assintomática – ocorrem quando o esforço implacável de Pequim para conter a propagação do vírus enfrenta questões de sustentabilidade, em meio a novas variantes em rápida disseminação.