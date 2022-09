China tem fraquezas militares semelhantes às da Rússia, diz relatório

Um novo relatório da Universidade de Defesa Nacional dos Estados Unidos apontou que militares da China compartilham uma fraqueza potencial com as forças russas. Especialistas indicaram que a falta de treinamento cruzado, em que o militar realiza serviços de diversas carreiras das Forças Armadas, pode prejudicar a capacidade de Pequim de travar uma guerra semelhante à que ocorre na Ucrânia.

O relatório investigou os antecedentes de mais de 300 dos principais oficiais do Exército de Libertação Popular (PLA) da China em seus cinco serviços – exército, marinha, força aérea, força de foguetes e força de apoio estratégico – nos seis anos anteriores a 2021.

Os resultados apontaram que militares chineses dificilmente teriam experiência operacional em qualquer ramo diferente daquele em que iniciaram suas carreiras.

Em outras palavras, os soldados permanecem soldados, os marinheiros permanecem marinheiros, os aviadores permanecem aviadores. Raramente eles se aventuram fora desses silos, constatou o relatório, observando um forte contraste com as forças armadas dos EUA, onde o treinamento cruzado é uma exigência legal desde 1986.

O relatório de 73 páginas também afirma que essa “rigidez … atormentaram seus colegas russos na Ucrânia, “onde a coesão geral das forças era baixa”.

Desde o início da invasão da Rússia ao seu vizinho, sete meses atrás, as deficiências na estrutura militar russa foram evidenciadas por analistas externos.

Na recente derrota de Moscou em uma contra-ofensiva ucraniana, as forças terrestres russas não tinham cobertura aérea, dizem especialistas. Problemas logísticos, como falta de manutenção de veículos também prejudicaram a capacidade da Rússia de reabastecer suas tropas.

De acordo com o autor do relatório, Joel Wuthnow, pesquisador sênior do Centro de Estudos de Assuntos Militares Chineses, os líderes do PLA podem enfrentar problemas semelhantes devido à falta de treinamento cruzado.

“Os comandantes operacionais, por exemplo, raramente têm experiência de ampliação de carreira em logística e vice-versa”, disse Wuthnow.

Além disso, o estudo observou outra diferença importante entre os Exércitos chinês e estadunidense: nos EUA, quase todos os alto comandantes tinham experiência operacional. Já na China, quase metade eram “comissários políticos profissionais”, que nunca estiveram na linha de frente de combates.

