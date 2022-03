China registra primeiras mortes por Covid-19 em mais de um ano

As autoridades de saúde da China anunciaram neste sábado que o país registrou as primeiras mortes por Covid-19 em mais de um ano, resultado do recrudescimento da pandemia causado pela variante ômicron. Segundo a Comissão Nacional de Saúde da China, as vítimas eram dois idosos, um de 87 e outro de 65 anos, que tinham doenças preexistentes.

As mortes ocorreram na província de Jilin, no nordeste do país, que registra a maior parte dos casos de Covid. Nesta semana, a província instituiu uma ampla restrição de viagens a seus 24 milhões de residentes, proibindo-os de deixar o local.

A China não observava óbitos pela doença desde janeiro de 2021. No total, o país soma 4.638 mortes desde o começo da pandemia.

A China continua a apostar na política de “Covid-zero”, com testagem em massa e lockdowns amplos e severos em locais que registram mesmo que apenas alguns casos. Diante da variante ômicron, que é mais transmissível, no entanto, o país vive seu pior surto desde 2019, quando a doença foi primeiro identificada na província de Wuhan.