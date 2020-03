China registra menor número de casos de coronavírus desde 21 de janeiro

A China continental registrou nesta terça-feira, 3 (fim de segunda-feira, 2, no Brasil), 125 novos casos do coronavírus COVID-19, o número diário mais baixo desde 21 de janeiro, anunciaram as autoridades de saúde.

O COVID-19 causou ainda 31 mortes nesta terça, todos na província de Hubei, o que eleva o número total de óbitos no país a 2.943 desde o início da epidemia.

Há vários dias a epidemia parece perder força na China, onde foram impostas severas medidas de quarentena envolvendo mais de 50 milhões de pessoas. Mas as autoridades assinalaram que dos 125 novos casos, 11 foram registrados fora de Hubei, o número mais elevado em cinco dias.

As autoridades informaram ainda que sete casos correspondem a pessoas que regressaram da Itália. Estes casos foram registrados na província de Zhejiang (leste), em cidadãos chineses que trabalhavam na Itália.

Segundo o jornal China Daily, outras cinco pessoas infectadas regressaram à China nos últimos dias procedentes de Irã e Reino Unido.

Ao menos 80 mil pessoas foram infectadas na China continental (que exclui Hong Kong e Macau) desde o início da epidemia. Em todo o mundo, a epidemia atingiu mais de 90 mil pessoas, matando 3.100.